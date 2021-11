דג ארסי דמוי כריש התגלה באופן מפתיע בנהר התמזה הבריטי, יותר מ-60 שנה אחרי שמומחים קבעו שגוף המים "מת מבחינה ביולוגית". בדיקה שנערכה לאחרונה לאורך הנהר מצאה שורה של בעלי חיים, כולל סוסי ים, צדפות, כלבי ים ואפילו קוצנים.

קוצן הוא דג סחוס מסדרת דמויי כריש שמוכר היטב באזורי המים הרדודים של הים התיכון. הדג מקבל את שמו בגלל שני סנפירי הגב שלו, שמכילים קוץ עם ארס שנועד להגן עליו מפני טורפים שונים. למרות זאת, הארס אינו קטלני עבור בני אדם ורק גורם תחושת אי נוחות.

"Sharks in the Thames"

Myself and my son have fished frequently in the Thames Estuary for years, and always caught Tope, starry smooth hound and spurdog shark species



We always release them back into the Thames. pic.twitter.com/ccIoFcHFFh