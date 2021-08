גורת אריות בת 28 אלף שנה, שנשמרה בצורה מושלמת, נמצאה קפואה בסיביר. מומחים אומרים כי הגורה, שזכתה לכינוי ספרטה, היא החיה השמורה ביותר מעידן הקרח שהתגלתה אי פעם: עם שיניים, עור, רקמות רכות ואיברים - כולם חנוטים אך שלמים.

הפרווה שלה הייתה מלאה בבוץ, אך באופן מדהים היא לא ניזוקה. על פי הצוות מהמרכז לפליוגנטיקה בשטוקהולם, הגורה הייתה בת פחות מחודשיים במותה. היא הייתה אחת משני כפירים שאותרו במערה, כשבמקור החוקרים סברו שהם אחים מכיוון שהתגלו במרחק של 49 מטרים זה מזה.

עם זאת, המחקר החדש גילה כי ספרטה חיה למעשה 15,000 שנה מאוחר יותר מהגור השני שנמצא, שנקרא בוריס, ומת כשהיה כבן חודש לפני 43,448 שנה.

לאב דלן, פרופסור לגנטיקה אבולוציונית במרכז לפלאוגנטיקה ומחבר המחקר, אמר בהודעה לעיתונות: "ספרטה היא כנראה חיית עידן הקרח השמורה ביותר שנמצאה אי פעם, והיא פחות או יותר לא ניזוקה מלבד הפרווה. היא אפילו שימרה את השפם. בוריס קצת יותר פגוע, אבל גם מצבו מוגדר טוב".

המחקר פורסם השבוע בכתב העת Quarternary, שם מסביר התקציר: "גורי האריות המאובנים נמצאו בסמיכות, אך הם אינם שייכים לאותה המלטה, שכן גילם שונה: הנקבה (בשם "ספרטה" ) מתוארכת ל -27,962 ± 109 שנים ללא דם, והזכר (בשם "בוריס") תוארך ל -43,448 ± 389 שנים".

החוקרים אמרו כי פרוותה של ספרטה הייתה "אפרפרה עד חומה בהירה", ואילו פרוותו של בוריס הייתה "בהירה יותר, צהבהבה-אפרורית". הם אמרו שזה אומר שייתכן והצבע הבהיר "שרד עם הגיל" אצל אריות המערות, בעקבות הסתגלות לנופים לא מכוסים שלג.

דלן אמר כי ייתכן שהגורים נקברו באופן די מיידי, אם לשפוט לפי מידת השתמרותם: "בהתחשב בשימורם הם בוודאי נקברו מהר מאוד. אז אולי הם מתו במפולת בוץ, או נפלו לסדק בקרקע עקב מצב של קיפאון עד".