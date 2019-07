עובד לשעבר בפארק המים סי וורלד (SeaWorld) חשף לאחרונה כיצד הנהלת פארק השעשועים נהגה לסמם את לוויתני האורקה (לוויתן קטלן) מדי יום – על מנת לשמור עליהם מסוממים ורגועים בזמן הופעות. בריאיון לכלי התקשורת בבריטניה, ג'פרי ונטרה, בן 55, סיפר איך הוא למד לאורך השנים שיונקי הים האדירים עוברים התעללות יומיומית במתחם הפארק – מה שגרם לו בסופו של דבר לחשוף את כל הזוועות שראה. פארק השעשועים סי וורלד מוכר בכל העולם בשל בעלי החיים האדירים שמוחזקים שם ומופעי הענק של יונקי ים הכוללים לווייתנים ודולפינים. למרות זאת, המקום הפך לשנוי במחלוקת בשנים האחרונות, לאחר שתנאי המחייה הזוועתיים של החיות בפארק נחשפו – חלקן בסרט הדוקומנטרי "בלאקפיש" (המגולל את סיפורו של טיליקום, הלוויתן הקטלן שהרג 3 אנשים במהלך שהותו ב-SeaWorld). אחת הטענות הגורפות נגד מפעילי הפארק היא העובדה שהם מחזיקים את לוויתני האורקה, אשר נוהגים לשחות מאות ק"מ מדי יום בטבע, בתוך בריכות בקוטר של 12 מטרים בלבד. כעת, ונטרה מספר שהבריכות הללו הן רק קצה הקרחון. View this post on Instagram A post shared by Blackfish (@blackfish_movie) on Aug 16, 2015 at 11:26am PDT ונטרה מספר שהחל לעבוד בתור מפעיל בשנת 1987 ודווקא היה נרגש מאוד לעבוד עם היונקים האדירים בהתחלה. בריאיון, הוא מספר שהמטלות היומיות שלו התחלקו בין הופעות בפני הציבור לטיפול בלוויתנים והדולפינים. "בהתחלה הייתי שמח, כי זה היה מאוד נדיר להפוך למאמן בגלל הביקוש הגבוה", הוא סיפר. "למרות זאת, גיליתי את האמת המצערת על סי וורלד לאורך 8 השנים שלי שם". מפעיל הלוויתנים לשעבר העיד שעבודתו הזכירה יותר את זו של איש פעלולים או ליצן בקרקס שעובד עם חיות. כמו כן, הוא מספר שמפעילי הפארק נהגו להרעיב את החיות בכוונה לפני מופעים על מנת שתהיה להן יותר מוטיבציה לשתף פעולה. תוך זמן קצר, הוא החל לשים לב לסימני המתח נפשי. "היו הרבה סימנים של פגיעה עצמית על הלוויתנים", הוא סיפר והוסיף כי נהג לראות את בעלי החיים לועסים בטון או שוחקים את השיניים שלהם מרוב שיעמום. ונטרה הוסיף: "היונקים היו מתוחים כל כך לאורך היום שהם היו מפתחים אולקוס ומקבלים תרופות בשביל זה. חלקם גם נהגו לפתח זיהומים כרוניים בגלל שריטות של לווייתנים אלימים, אז הם קיבלו כל הזמן אנטיביוטיקה. אחרים היו מאוד אגרסיביים, אז הם היו מקבלים ואליום". לטענתו, הוא עבד עם 20 לוויתנים בפארק השעשועים באורלנדו ומתוכם, היו 3 שהוגדרו כאגרסיביים מדי – ואפילו אלו ששיתפו פעולה לעיתים תקפו את המפעילים. View this post on Instagram A post shared by Blackfish (@blackfish_movie) on Aug 2, 2014 at 2:03pm PDT "אני ראיתי תקריות של תקיפה והייתי מעורב גם בכמה מהן", סיפר ג'פרי. "ראיתי מאמנים שהוטבעו, נדחפו והותקפו מתחת למים. תקריות כאלו מעולם לא דווחו, אבל זה היה נפוץ מאוד. לאורך הקריירה שלי בפארק, היו לי 10 תקריות אלימות עם לוויתנים בהן החזיקו אותי מתחת למים". בשנת 1995, הוא החליט שהגיעו מים עד נפש והוא התפטר מעבודתו. מאז שעזב את עבודתו בסי וורלד, ג'פרי נוהג להפגין נגד החזקת לוויתני האורקה בשבי. לטענתו, ישנם 22 לוויתני אורקה שעדיין מוחזקים בפארקי המים של סי וורלד באורלנדו, סן אנטוניו וסן דייגו. "זה יהיה קשה לשפר את מצבם הבריאותי והנפשי של היונקים הללו, בגלל שרוב הבעיות שהם סובלים מהן נובעות מכך שהם מוחזקים בשבי", הוא מספר. "התחלה טובה תהיה להכניס אותם למפרצים גדולים, שם הם יוכלו לחיות בלהקות וליצור אינטראקציות עם בעלי חיים אחרים. מעבר לזה, המופעים שלהם מול בני אדם חייבים להיפסק". {title}





