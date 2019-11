תייר גילה בדרך הקשה שלא כדאי להתקרב לפילי בר במזרח הרחוק. על פי הדיווחים, התייר התקרב יותר מדי אל זכר בוגר בפארק לאומי בתאילנד והוא התנפל על מכוניתו השכורה ומחץ אותה.

התקרית התרחשה בפארק הלאומי קאו יאי, אשר במרכז תאילנד. פקחים מקומיים מדווחים כי מדובר בפיל בן 34 ששמו דיואה. לטענתם, הוא שבר את חלונו האחורי של הרכב, כפף את גגו וחלקים נוספים במכונית.

הנהג הצליח בסופו של דבר להיחלץ ממשקלו האדיר של הפיל (אשר מוערך בכ-3 טון) ולהימלט ממוקד התקרית ללא פגע. תיירים אחרים צילמו את הרגע המבהיל והתמונות עלו מאוחר יותר לרשת, שם הן הפכו לוויראליות.

פקחים ניצלו את התקרית בשביל להזכיר לתיירים שלא להתקרב אל חיות הבר בפארק – ובייחוד לא אל פילי הבר. לטענתם, רצוי להישאר במרחק של כ-30 מטרים מהיונקים הכבדים.

Elephant Greets!

Too close for comfort!



At Khao Yai National Park in Thailand, 35-year-old elephant likes to greet tourists and never hurt anyone.



(picture posted on social media) pic.twitter.com/wR85uczQpQ — M V Rao (@mvraoforindia) November 3, 2019

אם אתם עוקבים אדוקים של המדור שלנו, אז אתם כבר אמורים לדעת שלא כדאי להתקרב לחיות בר – אף פעם! בעבר, דיווחנו מה עלה בגורלה של ילדה בת 9 שהותקפה על ידי ביזון, בגלל שמשפחתה התקרבה אליו בפארק ילוסטון בארה"ב. כמו כן, הייתה את הפעם ששומרת בספארי בגרמניה ניצלה בנס ממוות אחרי שקרנף ניגח לה את המכונית.