ניסיון לשקם את אחד המינים הנדירים באזור אוסטרליה קיבל תפנית איומה, אחרי שההשפעות של הטורף הזעיר על אוכלוסיית הציפורים המקומית התבררו. על פי הדיווחים של ארגון BirdLife Tasmania, שמנטר מיני עופות וציפורים בטזמניה ואיים שכנים באזור, שדים טזמניים שהובאו לאי מריה השמידו את אוכלוסיית הפינגווין הזוטר בשלמותה.

גורמים בארגון סיפרו שבשנים האחרונות נספרו בסביבות 6,000 יחידות של פינגווין זוטר על האי, ששוכן מול חופה המזרחי של טזמניה. לאחרונה, מומחים מטעם BirdLife Tasmania שהגיעו לבחון את אזורי הקינון של העוף הזעיר באי מריה לא מצאו אפילו זכר אחד.

Thousands of penguins wiped out by Tasmanian devils https://t.co/AbY9Bs5Fv1 pic.twitter.com/DCFtpUIyNM