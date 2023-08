משלחת צלילה שיצאה לחקור את החור הכחול הגדול בבליז, מרכז אמריקה, חזרו עם ממצאים קשים. אריקה ברגמן, אחת החוקרות במשלחת, סיפרה שהם מצאו בתחתית החור ערמות אשפה מפלסטיק, ציוד צילום שככל הנראה אבד לצוללנים ואפילו כמה גוויות של בני אדם.

ממצאי המשלחת – שיצאה לדרכה בשנת 2018 – הפכו לוויראליים בימים האחרונים. צוללת מיוחדת נשלחה לתחתית החור, שקוטרו עומד על 318 מטרים ועומקו 124 מטרים, כדי למפות אותו. המחקר מומן על ידי המיליארדר הבריטי ריצ'ארד ברונסון.

Trash found at bottom of untouched water in huge ocean hole: ‘Starkest reminder of the danger of climate change’ https://t.co/vGlK56aYNv pic.twitter.com/HrjVpZSjxS