תמונה מצמררת שצולמה דקות בודדות לפני התפרצות הר הגעש בווייט איילנד מתעדת את עשרות התיירים שפקדו את האי בזמן האסון. אז, בשעה 14:11, בקרת הביטחון איבדו את הקשר עם המצלמה בעקבות הרעש הגדול שגרם להלם בניו זילנד. רשויות האכיפה מדווחות כי יותר מ-20 אנשים עדיין נמצאים על האי ומוגדרים כנעדרים. 18 אנשים הצליחו להתפנות ממוקד ההתפרצות לפני שהוטל סגר על המקום, חלקם התמודדו עם כוויות קשות. תיירים שפונו מן האסון לביה"ח הושוו לקורבנות העיר פומפאיי, בגלל האפר הוולקני שכיסה את גופם. #BREAKING: Video shows the aftermath of a volcanic eruption on New Zealand's White Island. pic.twitter.com/3ZWMVgL38h — UA News (@UrgentAlertNews) December 9, 2019 New Zealand volcano: 'No sign of life' after White Island eruption https://t.co/zxp9Yeq7Rq pic.twitter.com/mpn61yvr9f — BBC News (World) (@BBCWorld) December 9, 2019 ד"ר קן גלדהיל, מומחה לגיאולוגיה, טען כי ההתפרצות מוגדרת מינורית בהשוואה להתפרצויות הר געש אחרות בהיסטוריה. אף על פי כן, הוא הדגיש כי היא עדיין עשויה להיות קטלנית עבור אלו שנמצאו באזור. ג'ון טימס, סגן מפכ"ל המשטרה, התייחס לאסון בהודעה לתקשורת ואמר: "ישנם עדיין מספר אנשים על האי שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם". הוא הוסיף כי לפחות 5 אנשים נהרגו באסון וככל הנראה, יהיו קורבנות נוספים. New Zealand volcano eruption on White Island leaves 5 dead, tourists missing https://t.co/tcqyBmf3t3 pic.twitter.com/j183oWguRG — CBS News (@CBSNews) December 9, 2019 בכיר בכוחות המשטרה התייחס לסיכויי ההישרדות של הנעדרים ואמר כי "לא נצפו סימני חיים" על האי. מעבר לזה, הם לא מצפים למצוא שורדים נוספים – מה שעשוי להעלות את מניין ההרוגים ל-32. כוחות הצלה טרם הוזעקו למוקד ההתפרצות עקב חשש מהתפרצויות נוספות ומפולות בוץ. למרות זאת, מסוקי סיור של המשטרה ממשיכים לסייר באזור בתקווה למצוא שורדים נוספים. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן