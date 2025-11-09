תיעוד מצמרר מאינדונזיה: פיתון באורך שישה מטרים התלפף סביב מדריך טיולים והחל להדק את אחיזתו סביב צווארו. הרו, מדריך ותיק באי בורנאו ולוכד נחשים מנוסה, שט עם קבוצת תיירים בנהר כששם לב לנחש גדול שנח על שפת המים. הוא התקרב בזהירות והושיט יד אל המים כדי לתפוס את ראשו של הזוחל העצום. לפתע, הסיור הפך לסיוט.

הרו נפל למים והפיתון הסתער עליו מיד. הנחש התלפף סביב גופו של המדריך תוך כמה רגעים והוא החל להילחם על חייו. שאר הנוכחים בסירה מיהרו לעזור לפני שיהיה מאוחר מדי.

המאבק נמשך כמה רגעים עד שבסופו של דבר שני גברים הצליחו להשתלט על הנחש ולשחרר את הרו מאחיזתו. באופן כמעט בלתי נתפס, המדריך שרד את התקרית ללא פציעות משמעותיות. לבסוף, אנשי הצוות העלו את הפיתון לסירה בסוף המאבק, עשו איתו כמה תמונות למזכרת, ולאחר מכן שחררו אותו חזרה לטבע.

"הוא היה הפיתון הכי גדול והכי חזק שראינו אי פעם", סיפר מוחמד אליסה, שצילם את התקרית. בהמשך הדגיש כי הצוות לא פגע בנחש, בהתאם לעקרונות עבודתם. "שחררנו אותו אחר כך. העיקרון שלנו הוא לא לפגוע ביצורים חיים", אמר.