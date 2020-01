אם חשבתם שמזג האוויר בארץ השתגע, אז תגידו תודה שאתם לא חיים באוסטרליה – שם המצב גרוע כל כך, שברד כבד גורם לקריסת עצים וסופות חזקות מציפות עיירות שלמות. היבשת עדיין מתאוששת מהשריפות האימתניות שהשתוללו בה בחודשים האחרונים וכעת, היא מתמודדת עם כמויות בלתי נתפסות של משקעים. פיטר מארקוורת', דובר של השירות המטאורולוגי האוסטרלי, התייחס למצב ואמר שלא נמדדו מעולם משקעים כאלה באזור קווינסלנד. מטאורולוגים מקומיים אומרים שכמות המשקעים שירדה ביממה האחרונה גדולה פי שניים מן הממוצע השנתי לאזור. כך לדוגמא בעיירה קררה נמדדו 300 מ"מ של גשם, אשר גרמו להצפות ומפולות בוץ ששיתקו את הסביבה. בזמן שפוקדות את צפון-מזרח היבשת סופות גשמים עזות, תושבי דרום-מזרח אוסטרליה נאלצו להתמודד גם עם סופות ברד שהיו חזקות כל כך – שהן קרעו עצים לגזרים. גולשים מהאיזור מעלים ללא הרף את תיעוד הכאוס והנזק ההרסני ברשתות החברתיות. Parts of eastern Australia has been pelted by golf-ball sized hail - the storms have helped to fight some bushfires, but many continue to burnhttps://t.co/aaGqbxlEIa pic.twitter.com/VVuWXINivH — BBC News (World) (@BBCWorld) January 20, 2020 תושבי מלבורן שיתפו גם הם את תיעוד הברד ומתארים כי הוא הגיע בשיאו לגודל של כדורי גולף. שירותי החירום המקומיים שיגרו הודעת אזהרה לכלל התושבים וקראו להם לתפוס מחסה בשעות הצהריים עד שהסופה תחלוף. Parliament House at 12.59pm, captured by our Auspic photographer David Foote. pic.twitter.com/TmUQtXLtM4 — Australian Parliament House (@Aust_Parliament) January 20, 2020 From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 17, 2020 תיעוד אחד מיוחד הפך לוויראלי, לאחר שתושב טען שמזג האוויר המשוגע אף גרם לטורף קטלני לצוץ בלב שכונת מגורים. ברנדן הורן, תושב העיירה בּורלי הדס, טוען שתיעד כריש שוחה בפרברי קווינסלנד. בתמונה שפורסמה על ידי הורן, ניתן לראות כיצד רחוב במקום מגוריו הוצף כולו במים. בצדה השמאלי התחתון של התמונה, רואים סנפיר של כריש ששוחה לכאורה במורד הכביש. הורן התייחס למחזה הבלתי נתפס וכתב: "אין כמו למצוא כריש שוחה במעלה הרחוב. הו אוסטרליה. בוערת רגע אחד ואז שולחת מכונות הרג לשחות לך בסלון". לא ברור עדיין אם מדובר בתיעוד אמיתי או מתיחה, אבל לאור הכאוס שנגמר כתוצאה ממזג האוויר המשוגע, רוב גולשים לא מפקפקים במחזה. התמונה עצמה כמעט 13,000 פעמים בפייסבוק וקיבלה מעל 10,000 תגובות. בינתיים, למעלה מ-500 תביעות לחברות ביטוח בגין נזק לרכוש פרטי הוגשו תוך שעות ספורות – והמספר הזה צפוי רק להמשיך ולעלות. {title}





