אינדונזיה: פיתון מרושת ועשרות ביציו חולצו מקו חשמל תת-קרקעי
תקרית חריגה במזרח קאלימנטן, שם לוחמי אש חילצו נחש בארוך 4 מטרים שקינן בתעלה של קו מתח גבוה. "היינו צריכים לשבור חלק מהמדרכה כדי להגיע אליו", נמסר מדוברות תחנת הכיבוי. "כשחפרנו קצת יותר, גילינו גם את הביצים"
צוותי כיבוי אש חילצו פיתון שקינן בקו מתח תת-קרקעי בעיר סמרינדה, מזרח קאלימנטן. בסרטון שפורסם בכלי התקשורת האינדונזיים רואים כיצד הכבאים מוציאים את הנחש, יחד עם 34 הביצים שלו שהיו על סף בקיעה.
"וואו, הוא ענק!", אמר אחד הכבאים בזמן הפעולה. גורמים המעורים בפרטי המקרה ציינו שלוחמי האש חילצו את הנחש בזהירות רבה כדי לא לפגוע בקו המתח. בעל החיים זוהה מאז כפיתון מרושת שאורכו 4 מטרים.
"תושבים ראו את הנחש הזה כבר לפני שלושה ימים", נמסר מדוברות תחנת הכיבוי בסמרינדה. "כשהגענו לבדוק את העניין, מצאנו אותו מתחבא בתוך תעלת חשמל צרה. היינו צריכים לשבור חלק מהמדרכה כדי להגיע אליו. כשחפרנו קצת יותר, גילינו גם את הביצים".
הפיתון המרושת הוא הנחש הארוך בעולם ונפוץ ברחבי אינדונזיה, בעיקר ביערות גשם ובקרבת אזורי מגורים. אורכו עשוי להגיע לשמונה מטרים, והוא מסוגל לטרוף בעלי חיים גדולים כמו חזירים ואף בני אדם במקרים נדירים.
התקרית אירעה כשבועיים אחרי ששיטפונות היכו באזור, ונחשים רבים נסחפו מהיערות הסמוכים אל רחובות סמרינדה. בתום החילוץ, הנחש והביצים הועברו לתחנת כיבוי האש המקומית, שם נבדקו על ידי וטרינר. בהמשך, הפיתון שוחרר בחזרה לסביבתו הטבעית.