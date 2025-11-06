צוותי כיבוי אש חילצו פיתון שקינן בקו מתח תת-קרקעי בעיר סמרינדה, מזרח קאלימנטן. בסרטון שפורסם בכלי התקשורת האינדונזיים רואים כיצד הכבאים מוציאים את הנחש, יחד עם 34 הביצים שלו שהיו על סף בקיעה.

"וואו, הוא ענק!", אמר אחד הכבאים בזמן הפעולה. גורמים המעורים בפרטי המקרה ציינו שלוחמי האש חילצו את הנחש בזהירות רבה כדי לא לפגוע בקו המתח. בעל החיים זוהה מאז כפיתון מרושת שאורכו 4 מטרים.

"תושבים ראו את הנחש הזה כבר לפני שלושה ימים", נמסר מדוברות תחנת הכיבוי בסמרינדה. "כשהגענו לבדוק את העניין, מצאנו אותו מתחבא בתוך תעלת חשמל צרה. היינו צריכים לשבור חלק מהמדרכה כדי להגיע אליו. כשחפרנו קצת יותר, גילינו גם את הביצים".

הפיתון המרושת הוא הנחש הארוך בעולם ונפוץ ברחבי אינדונזיה, בעיקר ביערות גשם ובקרבת אזורי מגורים. אורכו עשוי להגיע לשמונה מטרים, והוא מסוגל לטרוף בעלי חיים גדולים כמו חזירים ואף בני אדם במקרים נדירים.