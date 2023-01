לווייתנים מסוג קטלן שנמצאים בסי וורלד (עולם המים) שבאורלנדו, פלורידה, נידונים ל"חיים של יאוש שקט, והתוצאות יכולות להוביל להתנהגות אלימה והתקפות קטלניות", כך טוען ג'ון הארגרוב (49), מאמן שעבד במקום.

פעילים למען זכויות בעלי חיים פועלים כבר במשך שנים למען שחרור הלווייתנים מפארק השעשועים הפופולארי. ב-2016 הודיעה הנהלת הפארק שהיא לא תביא אליה קטלנים חדשים, אבל "תשאיר אצלה את הקיימים כדי להמשיך לספק למבקרים את חוויית הפארק שהם מצפים לה".

לאחר שעזר את עבודתו בפארק הצטרף הארגרוב למאבק למען שחרורם מהשבי וכדי שיקבלו תנאי מחיה טובים יותר. ב-2013 אף יצא סרט תיעודי בשם Blackfish, שבו כיכב המאמן, ודיבר על חייהם של היונקים הענקיים: "הנזק הפיזי והנפשי שנגרם להם על ידי השובים שלהם מתועד היטב".

A top ranked whale trainer, who blew the whistle on SeaWorld, says his childhood dream job turned into a nightmare.



Watch the story unfold on #Whistleblower, this Friday at 8/7c on @CBS and @CBSAllAccess: https://t.co/gsC8nRv29y pic.twitter.com/WbThOePTR7