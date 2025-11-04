מה שהתחיל כהרפתקה משפחתית בג’ונגל הפך לטרגדיה מצמררת. דניאל אוון, בן 47, ובנו קופר, בן 15, טיילו באתר אומגות בלאוס ב-15 באוקטובר, כשהותקפו על ידי נחיל צרעות אסיאתיות.

השניים היו בעיצומה של ירידה מהעצים כשהחרקים תקפו אותם לפתע, ועקיצותיהם כיסו את כל חלקי גופם – כך על פי הדיווחים. ד"ר פאנומסאי פאקן, הרופא שטיפל בהם במרפאה המקומית, סיפר: "הגוף שלהם היה מכוסה כולו בנקודות אדומות. זה היה נורא. יותר ממאה עקיצות בכל הגוף. כבר אז הבנתי שמדובר במקרה מסוכן מאוד, וכזה שמעולם לא ראיתי". אוון ובנו עדיין נשמו כשהגיעו למרפאה, ולא הראו סימנים לתגובה אלרגית חריפה. הם הועברו לבית חולים סמוך וכעבור כמה שעות נקבע מותם.

The Americans were stung ‘more than a hundred times’ by suspected Asian giant hornets while ziplining in the country ⬇️ https://t.co/9Ej00LrNls — The Times and The Sunday Times (@thetimes) November 3, 2025

אוון היה מנהל בית ספר של רשת QSI International, שמפעילה בתי ספר בינלאומיים לילדי דיפלומטים ברחבי העולם. בהצהרה שפרסמה הרשת נכתב: "מותם הפתאומי של דן אוון ובנו קופר הותיר אותנו המומים ועצובים. דן הקדיש 18 שנים בחמישה בתי ספר שונים והותיר חותם עמוק על תלמידים, עמיתים ומשפחות. הוא היה אדם חם, מנהיג מסור, ואהוב על כל קהילתנו".

צרעה אסייתית (Vespa velutina) נחשבת מין ארסי ותוקפני במיוחד. אמנם היא לא ארסית כמו צרעת הענק האסייתית, שנחשבת לאחד ממיני החרקים המסוכנים בתבל, אבל היא עדיין יכולה לגרום למוות – במיוחד בקרב אלו שרגישים לעקיצות. אורכה מגיע לכ-25 מ"מ והיא ידועה בעקיצותיה הכואבות, שיכולות לגרום לתגובות אלרגיות קשות. הצרעה תוקפנית במיוחד כשהקן שלה מאוים, והיא מסוגלת לעקוץ שוב ושוב בניגוד לדבורים או חרקים אחרים.