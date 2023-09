חוקרים מצאו "ביצה מוזהבת" בקרקעית האוקיינוס – ועכשיו הם מנסים להבין במה מדובר. הממצא המסתורי התגלה על ידי מנהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומי של ארה"ב (NOAA), סמוך לחופי מדינת אלסקה, בעומק של יותר מ-3,200 מטרים מתחת לפני הים. נכון לעכשיו, הסברה הרווחת היא שמדובר בשרידים של ספוג כלשהו או בביצה בלתי מזוהה.

תיעוד מרגע התגלית עלה לרשתות החברתיות במהלך השבוע האחרון ובו אפשר לשמוע את החוקרים מדברים בינם לבין עצמם ומנסים להבין במה מדובר. אחד מהם אז אומר: "זה נראה כאילו משהו ניסה להיכנס לתוך הדבר הזה, או לצאת ממנו".

תמונות וסרטונים של האובייקט המסתורי גררו עשרות תגובות מהגולשים, חלקם הגדירו את הממצא כ"מטורף" בזמן שאחרים חששו ממה שימצאו בפנים. גולש אחד תהה: "מה היה בתוך הדבר הזה?".

חלק מהחוקרים אף השוו את הממצא לביצי החייזר הזדוני מסדרת סרטי "הנוסע השמיני". אחד מהם הוקלט אומר: "כשאנחנו לא מצליחים לזהות את זה, למרות הידע הקולקטיבי שלנו, זה מאוד מוזר. איזה בעל חיים יטיל ביצה שנראית ככה?".

פרופסור קרי האוול, מומחית לאקולוגיה במים עמוקים מאוניברסיטת פלימות', אנגליה, התייחסה לממצא בשיחה עם כלי התקשורת הבריטים ואמרה שאפילו היא לא מבינה במה מדובר. "אני עוסקת במחקר של האוקיינוסים כבר 20 שנה ובחיים לא ראיתי דבר כזה", אמרה פרופסור האוול.

