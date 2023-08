מדענים על אוניית מחקר מצאו מין חדש של בעל חיים מול חופי יבשת אנטארקטיקה. בעל החיים, המכונה פרומקוקרינוס (Promachocrinus), או חבצלת הים התותית האנטארקטית (Antarctic Strawberry Feather Star), הוגדר במהלך מחקר שיצא לפועל בין השנים 2008-2017 וממצאיו פורסמו בכתב העת Invertebrate Systematics בחודש שעבר. לפני כן, קיומו של בעל החיים הנדיר היה בגדר שמועה.

חבצלת הים התותית האנטארקטית היא קרובת משפחה של כוכב הים ומלפפון הים, ויש לה אפילו כמה מאפיינים דומים. למרות זאת, השוני המובהק בין בעלי החיים הוא בגודל של הפרומקוקרינוס – שארוך הרבה יותר מכוכבי ים – והמראה החיצוני שלו, שתואר כ"חייזרי" באתרי חדשות ברחבי העולם.

The Antarctic strawberry feather star is a sea creature with 20 so-called "arms" — some bumpy, some feathery — and can altogether be up to eight inches long, Greg Rouse, a marine biology professor at the University of California, San Diego, told Insider. pic.twitter.com/oLZkLvKpmq