חוקר חרקים מאוניברסיטת מלבורן נותן לאלפי יתושים לעקוץ את זרועו באופן קבוע על מנת להאכיל אותם, וזאת לצורך מחקר על מיגור קדחת דנגי, הקיימת בעיקר באקלימים טרופיים בעולם. מדובר במחלה שמועברת לבני אדם על ידי עקיצת יתושים, וכיום לא קיים טיפול עבורה, מעבר לאיתור מוקדם.

ד"ר פרן סטוט-רוס עוסק כבר שנים רבות בחקר היתושים באוניברסיטת מלבורן, ומנסה למצוא דרכים יעילות לריסון התפשטות נגיף הדנגי. אחת הדרכים לכך היא הדבקת נחילי יתושים בחיידק בשם וולבכיה, החוסם באופן טבעי את העברת קדחת הדנגי ועובר בין דורות של יתושים. אולם כדי לקדם את המחקר הזה, ד"ר סטוט-רוס צריך לפקח על אלפי יתושים מוצצי דם, וזו הסיבה שהוא מציע להם את זרועו, שמתפקדת כמזנון "אכול כפי יכולתך".

Time-lapse mosquito feeding pic.twitter.com/AJx5iy1gqr — Perran Ross (@MosWhisperer) December 12, 2017

המדען האוסטרלי משך תשומת לב לראשונה בחודש מאי, כאשר פרסם בטוויטר תמונה של זרועו מכוסה שלפוחיות, לאחר שהאכיל לדבריו שיא של 5,000 יתושים. הוא כתב "יום שיא של האכלת דם ליתושים. 5,000 יתושים ממין נקבות הוזנו ו-16 מ"ל דם אבדו".

Record day of mosquito blood feeding today. ~5000 female mosquitoes fed and 16 mL of blood lost. pic.twitter.com/7OzeQ9rGl7 — Perran Ross (@MosWhisperer) May 7, 2020

One day later, and my arm is nearly back to normal pic.twitter.com/OHSQzKSnwP — Perran Ross (@MosWhisperer) December 13, 2017

המדען אף הודה שהעקיצות יכולות להיות מכאיבות לפעמים. לדבריו, ברגע שהיתושים עוזבים אותו, הוא צריך לעמוד בפני הדחף המידי לגרד את היד. יחד עם זאת, הוא הוכיח שהיד חוזרת למראה הקודם שלה מהר מאוד - עד הפעם הבאה.

מה אתם אומרים, הייתם עושים את זה עבור התקדמות המדע?