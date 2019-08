הלהבות באמזונס ממשיכות להסעיר את כלי התקשורת ברחבי העולם: על פי הפרסומים, דווח על עשרות אלפי מוקדי שריפה מאז תחילת השנה הנוכחית ועל עלייה של יותר מ-80 אחוזים בכמות השריפות ביערות הגשם של ברזיל מאז השנה שעברה. מומחים מגדירים את המצב כאסון אקולוגי חסר תקדים באגן האמזונס, אשר מוכר בתור "הריאות של הפלנטה" ואחראי לכ-20 אחוזים מאספקת החמצן של כל כדור הארץ.

שריפות באמזונס היא תופעה שכיחה בתקופה החמה והיבשה שבין חודשי יולי ואוקטובר, שעשויה להתחולל כתוצאה מפגיעות ברק.

למרות זאת, רבים מפנים את האצבע המאשימה כלפי חקלאי בקר שמנסים לפנות שטח לצורכי מרעה וקבלני עץ. פעילי איכות הסביבה האשימו את הנשיא ז'איר בולסנרו במצב, לאחר שזה הפחית את הרגולציות שמגבילות את כריתת העצים ביערות הגשם של ברזיל. בתגובה, הנשיא הברזילאי הפנה אצבע מאשימה וללא כל הוכחה כלפי ארגונים ללא מטרות רווח שמעוניינים לפגוע בתדמיתה של המדינה.

“The Amazon region is burning!”



The largest rainforest in the world, vital in the fight against global warming, home to one million indigenous people and millions of plants and animals



This year it has seen “a record number of fires” (Inpe) THREAD⬇️https://t.co/nJNua4pLqn pic.twitter.com/NVvBsKO5Zu