גל החום הקיצוני שפוקד את אירופה לא מרפה לרגע וכעת, הוא הגיע במלוא עוצמתו גם לגרינלנד. על פי הדיווחים של כלי התקשורת, הטמפרטורות הגבוהות שהיכו באי הקפוא באוקיינוס האטלנטי המיסו כמות חסרת תקדים של למעלה מ-190 מיליארד טון של קרח מן הקרחונים המקומיים - וקהילת המדע מודאגת מן המצב. האי גרינלנד הוא בין המקומות עם הכי הרבה מדפי קרח בכל העולם. למעשה, כמות הקרחונים ששכיחים שם היא השנייה בגודלה בכל העולם ולמרות העובדה שהם נוטים להינמס בחודשי הקיץ, ביולי האחרון הכמויות שברו את כל השיאים. רות' מוטראם, מדענית במכון המטאורולוגי של דנמרק, סיפרה בריאיון לסוכנות ידיעות מקומית כי רק ביום חמישי האחרון נמסו 11 מיליארד טון של קרח על האי - כמות שמשתווה לכ-4.4 מיליון בריכות שחייה אולימפיות. שוב - ביום אחד. View this post on Instagram A post shared by Christian Friedrich (@chris_friedrich_photography) on Aug 3, 2019 at 11:15pm PDT מורטאם מדגישה שהתמוססות קרחונים בגרינלנד אינה תופעה חדשה. לטענתה, התופעה לרוב מתחילה לקראת סוף חודש מאי והכמות הממוצעת נעה בין 60 ל-70 מיליארד טון של קרח שמתמוסס עד סוף חודש יולי. למרות זאת, השנה נמדדה כמות כמעט כפולה מזו והקיץ אפילו לא נגמר. על פי ממצאי המכון המטאורולוגי של דנמרק, רק בחודש יולי נמס כ-197 מיליארד טון של קרח מן המדפים בגרינלנד (כמות שמשתווה לכ-80 מיליון בריכות שחייה אולימפיות). מדענים סבורים כי זה נגרם כתוצאה מגל החום האימתני שפוקד את האי ומביא איתו טמפרטורות של 2.7 מעלות צלסיוס בגבהים של עד 3,000 מטר מעל פני הים - שיא חדש על האי. This is a roaring glacial melt, under the bridge to Kangerlussiauq, Greenland where it's 22C today and Danish officials say 12 billions tons of ice melted in 24 hours, yesterday. pic.twitter.com/Rl2odG4xWj — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) August 1, 2019 גורמים בקהילת המדע מדווחים כי הטמפרטורות השנה משתוות, ואף גבוהות יותר, מאלו שנמדדו בשנה החמה ביותר בהיסטוריה - שנת 2016. לטענתם, ניתן כבר עכשיו לראות את הנזק של מזג האוויר החם כאשר מפלס המים ברחבי האוקיינוסים עלה בחצי מילימטר. מורטאם מספרת שההערכות כרגע הן שההתמוססות תימשך בימים הקרובים, אם כי לא בהכרח בקצב שנראה בשבועות האחרונים. ככה או ככה מדובר בשיא חדש שמדאיג מאוד את קהילת המדע ברחבי העולם וככל הנראה, ראיה נוספת להתדרדרות של מצב האקלים העולמי. {title}





