שתי סטודנטיות מצאו את עצמן פנים מול פנים עם אחד הטורפים המסוכנים בעולם – והכל תועד. זה קרה בקייפ קוד, מסצ'וסטס, כאשר השתיים חתרו על סאפּ מול חוף סטוני. לפתע, הן נחרדו לגלות עמלץ לבן שוחה מטרים ספורים מהן.

מרגרט באולס, סטודנטית בהרווארד, וחברתה מאדי קרונין מהאוניברסיטה של טורונטו, חגגו את חג העצמאות האמריקאי ב־4 ביולי כשפתאום הבחינו בסנפיר אפור מבצבץ מחוץ למים. "קפצתי על הסאפּ שלי בלי לחשוב פעמיים", סיפרה באולס לחברת החדשות WHDH.

בתיעוד נראה הסנפיר – שאורכו כ-20 ס"מ – חוצה את פני המים מטרים ספורים מבאולס. "רק כשהסתכלנו על התמונות הבנו מה בדיוק קרה", אמרה באולס. "בהתחלה חשבנו שזה אולי דולפין – ואז הבנו: זה עמלץ לבן. לא הבנו כמה זה היה קרוב".

לדברי באולס, היא מעולם לא ציפתה להיתקל בכריש באזור. "אני מלמדת ביולוגיה ימית באזור, שוחה כאן כבר שנים, ותמיד אמרתי לאנשים: 'אין פה כרישים'. עכשיו אני צריכה לאכול את הכובע", הודתה הסטודנטית.

השתיים שמרו על איפוק, חתרו באיטיות חזרה אל החוף והצליחו להימנע מתגובה פזיזה שעלולה הייתה להוביל לטרגדיה. "במקום להיכנס לפאניקה, התבדחנו על זה שהוא בטח פשוט הלך לאיבוד", סיפרה קרונין. "קראנו לו סטיב".

'Oh my goodness, that's a shark."



A friend captured the moment Margaret Bowles spotted the fin of a great white shark while the two were paddleboarding off the coast of Cape Cod on July 4.



More from the encounter: https://t.co/mWdq2uWQZk pic.twitter.com/85ZBjo0cv1