שרב בנובמבר: טמפרטורות גבוהות מהממוצע בסוף השבוע

חודש נובמבר ייפתח בשרב, כך לפי התחזית של חברת מטאו-טק. זרימות אוויר מזרחיות, חמות ויבשות יגרמו למזג אוויר חם ויבש החל מיום שישי. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות לעונה באופן משמעותי (בין 4 ל-8 מעלות יותר מהממוצע), ובאזורים הפנימיים יהיה אפילו שרבי.

בימים שישי ושבת תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ, וייעשה חם מהרגיל ויבש. בשפלה ובאזורים הפנימיים של הארץ ייעשה שרבי, עם 30-32 מעלות במישור החוף, בשפלה ובנגב. בעמקי הצפון צפויות 33-35 מעלות עם 15 עד 25 אחוזי לחות. בבקעת הירדן ובערבה צפויות 35-37 מעלות, ובאזור ההרים 27-29 מעלות. ייתכן גם אובך באזורים שונים בארץ.