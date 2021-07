בני זוג מדרום ארה"ב עוררו את זעמם של תושבי קאואיי, הוואי, אחרי שתועדו מטרידים בעל חיים שנמצא בסכנת הכחדה. לייקין ספורג'ן, תושבת לואיזיאנה, צולמה על ידי בעלה, סטיבן, כשהיא מלטפת כלב ים שרבץ על החוף. בסרטון אפשר לראות את בעל החיים נוהם על ספורג'ן, שנבהלת ובורחת ממנו.

בני הזוג צילמו את הסרטון בחודש יוני האחרון, כשנפשו באזור במסגרת ירח הדבש שלהם. התיעוד עלה מאז לטיקטוק ואינסטגרם, שם הוא הפך לוויראלי עם יותר מ-110 אלף צפיות. מאוחר יותר, התברר שבעל החיים הוא כלב ים נזירי הוואי – שמוגן על פי החוק המקומי.

A Louisiana woman faces backlash for this video of her touching an endangered monk seal in #Hawaii and it’s prompting calls to educate tourists. Disturbing a seal is illegal w/ hefty fines. Report violations 800-853-1964, email pix/videos RespectWildlife@noaa.gov @KITV4 @KLAXTV pic.twitter.com/ejR1Y58P28