תמונות יוצאות דופן מאזור בירת אנגליה, שם הרשויות פעלו עד השעות המאוחרות של הלילה בשביל לחלץ גור לוויתן שנתקע בנהר התמזה. עוברי אורח תיעדו לכל אורך שעות הערב את מבצע החילוץ, שכלל שיתוף פעולה בין שירותי הכבאות של לונדון, המכון הלאומי-מלכותי לסירות הצלה וצוללנים של שירותי ההצלה לחיות בר ימיות.

עדי ראייה סיפרו שאפשר היה לראות את היונק הימי שוחה בנהר התמזה עוד בשעות הערב. ג'ייק מנקטו, בן 20 מריצ'מונד, דרום-מערב ללונדון, תיאר את תגובת התושבים למחזה הנדיר ואמר: "לא יכולנו להאמין למראה עינינו. לא בכל יום קורה כזה דבר אצלנו". מאוחר יותר, התברר שהגור נתקע על אחד ממעגני הסירות בזמן השפל.

Hope this little guy is ok after his ordeal. Rescuers free stranded minke whale in River Thames at Richmondhttps://t.co/A3tbncJh17 pic.twitter.com/v5HF8IW2lp