ציפור שיר מגן חיות אוסטרלי עלתה לכותרות בשבוע האחרון – זאת לאחר שכישורי החיקוי שלה הפכו לוויראליים ברשת. מדובר בציפור מסוג נבלי הדור (Superb Lyrebird) שחיה בגן החיות טרונגה שבסידני – ומסוגלת לחקות בצורה מדויקת מאוד את צווחות של תינוק בוכה.

בסרטון שנצפה יותר מחצי מיליון פעמים בטוויטר אפשר לשמוע את החיקוי המצמרר. "בטח לא ציפיתם להשכמה כזאת", נכתב בתיאור הסרטון. "לא, אתם לא מדמיינים. לציפור הזו, ששמה 'אקו', יש יכולת מדהימה לחקות מגוון של קריאות וקולות – כולל בכי של תינוק".

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



