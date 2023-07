מדענים מהאיים הקנריים מצאו גוש אמברגריס – או ענבר אפור – בשווי של יותר מחצי מיליון דולר, אחרי שלוויתן מת נשטף אל חופי האי לה פלמה. הגוש הגיע למשקל של יותר מ-9 ק"ג ונמצא בקיבה של בעל החיים, שזוהה מאז כראשתן.

אנטוניו פרננדס רודריגז, המדען שחילץ את גוש הענבר האפור מקיבתו של היונק הימי האדיר, טען שהראשתן מת לאחר שלקה באלח דם שנגרם כתוצאה מבעיות בדרכי העיכול שלו. בשיחה עם כלי התקשורת בבריטניה, הוא העריך שגוש האמברגריס נתקע במעיים של הלוויתן ואולי גרם לחסימה.

"הרגשתי משהו קשה תקוע לו בבטן", סיפר רודריגז לאתר ה-Dailymail. "פתחתי אותו והוצאתי החוצה גוש בקוטר של יותר מ-50 ס"מ ובמשקל של 9.5 ק"ג. הלכתי בחוף עם הגוש הזה ביד וכולם הסתכלו עליי במבטים מבולבלים. אני מניח שאף אחד מהם לא ידע שאני מחזיק ביד שלי אמברגריס".

ענבר אפור הוא חומר שנוצר ומופרש באופן טבעי מקיבתם של לוויתנים ממין ראשתן גדול-ראש, כדי להקל על מעבר חומרים בתעלות העיכול שלהם. מדובר למעשה בחומר בצבע אפור בהיר, שומני וקשיח שמזכיר שעווה, ולעיתים מכונה "קיא לוויתנים". בני אדם משתמשים בענבר אפור כבר המון שנים בשביל להפיק בשמים יקרים ושוויו יכול להגיע לעשרות אלפי דולרים לקילוגרם.

רודריגז סיפר שהוא מתכנן למכור את הענבר האפור שמצא ולהשתמש בכסף כדי לשפץ את האוניברסיטה באי לה פלמה, שנפגעה מהתפרצות הר געש שאירעה לפני שנתיים. "אני מקווה שאפשר יהיה להשתמש בכסף כדי לפתח את לה פלמה, האי אליו נשטפה גופת הלוויתן", הוסיף המדען.

זו לא הפעם הראשונה שאמברגריס עולה לכותרות אצלנו ב-HIX. לפני שנתיים הבאנו את סיפורה של סיריפורן ניאמרין מדרום תאילנד, ששוטטה על חופי המדינה ומצאה גוש ענבר אפור במשקל של 7 ק"ג – ששוויו הוערך ביותר מ-258 אלף דולר. בנובמבר 2020, לא רחוק מאיפה שניאמרין גרה, דייג מצא גוש של ענבר אפור ששקל יותר מ-100 ק"ג. הוא מכר אותו בסופו של דבר במחיר בלתי נתפס של 3.3 מיליון דולר.