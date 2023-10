ממצא חריג בחופי המזרח הרחוק של רוסיה: גווייה של לווייתן קטלן עם 7 לוטרות מתות בקיבה הותירה את קהילת המדע המומה. ממצאי המקרה פורסמו לאחרונה בכתב העת המדעי Aquatic Mammals, שם צוין שגופת בעל החיים נשטפה אל קו החוף של אחד מאיי קומנדור – השוכנים בים ברינג.

צוות חוקרים שהגיע למקום ביצע נתיחה לאחר המוות וגילה בקיבה של הלווייתן שרידים של יותר מ-250 מיני סילוניות (תמנונים, דיונונים וכו'), כמו גם 7 לוטרות ים שמשקלן הכולל הגיע לכ-117 ק"ג. לפי הממצאים, גווייה של אחת הלוטרות התגלתה בחלל שבין הלוע והוושט של הלווייתן – וככל הנראה גרמה למותו.

Scientists investigate mysterious case of orca that swallowed 7 sea otters whole https://t.co/NCKqEPCJWw