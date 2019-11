צילומים מרהיבים מקוסטה ריקה שהושגו בעזרת רחפן, חושפים איך נראה הים כשהוא עמוס באלפי צבי ים שהתאספו יחד על מנת להטיל ביצים על החוף. התיעוד הנפלא הזה צולם בנובמבר 2016 על ידי ביולוגית ימית בשם ונסה בזי, אך רק עכשיו היא החליטה לפרסם אותו לציבור על מנת לעורר מודעות לתופעה ולסיכונים איתם מתמודדים צבי הים. "ידעתי מיד שמשהו מיוחד קורה", סיפרה ריאיון לנשיונל ג'אוגרפיק, "עד ליום הזה אני עדיין נדהמת מהווידיאו הזה. הם נראים כמו מכוניות מתנגשות". ונסה מסבירה כי התופעה הנראית בצילום נקראת אריבדה (arribada), ובמהלכה מתאספים יחד אלפי צבי ים לפני שהם מגיעים לחוף על מנת להטיל ביצים. משום שצבי הים הכי פגיעים ברגע הבקיעה מהביצה, הצבים מטילים את הביצים יחד באותו אזור בהמוניהם, על מנת לאפשר סיכויי הישרדות גבוהים ככל הניתן לכמה שיותר פריטים. את הסרטון המיוחד שהיא צילמה, העלתה ונסה לאינסטגרם שלה ומאז הוא שותף ברשתות החברתיות. View this post on Instagram A post shared by Vanessa Bezy (@vbezy) on Nov 26, 2019 at 8:55am PST הביולוגית מדגישה כי אחת הסכנות הנוספות שיכולות לפגוע בסיכויי ההישרדות של צבי הים, היא בני האדם. תיירים המגיעים לחופים בכמויות גדולות בזמנים קריטיים, עלולים לגרום לצבים להתפזר באזורים אחרים בהם הם מחליטים להטיל את הביצים. כמו כן, גידול בבנייה על חשבון החופים מרחיק אותם גם כן. באותו יום של צילום הסרטון, ונסה אומרת כי היא צילמה כ-5,000 צבי ים שתפסו מקום של מגרש פוטבול, אך שבסך הכל היו עוד אלפים שכיסו מקום השווה בגודלו לכאלף מגרשי פוטבול - לא כולל צבים ששהו מתחת לפני הים. View this post on Instagram A post shared by Vanessa Bezy (@vbezy) on Nov 16, 2019 at 8:15am PST רולדן ולווארדה, המנהלת המדעית של שמורת צבי הים בפלורידה וביולוגית באוניברסיטת דרוח-מזרח לואיזיאנה, אמרה כי היא מעולם לא ראתה צילומים המציגים זרם צבי ים שכזה בים. "רוב הצילומים שמתעדים את זה מתרחשים על החוף", אמרה. {title}





