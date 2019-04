מקור שריפת הענק שפרצה בכנסיית נוטרדאם בפריז הוא ככל הנראה תאונה בזמן השיפוצים שנערכו במקום, והתובע הכללי של צרפת כבר הכריז כי אין כל סימן לכך שמדובר בהצתה מכוונת. אולם זה לא הפריע לתיאוריות הקונספירציה להתפשט – במדיה הממסדית וברשת. דקות לאחר שהחלה השרפה, התראיין בערוץ פוקס ניוז אדם שהוצג כפקיד צרפתי, שטען כי מדובר באסון 11 בספטמבר הצרפתי, ואמר: "רק אנשים בעלי תקינות פוליטית יגידו שמדובר בתאונה". מסתבר שהאורח לא היה סתם פקיד, אלא אנליסט מדיה וקונספירטור מפורסם בשם פיליפ קרסנטי, שהורשע בעבר בהשמצה בגין האשמות שווא נגד רשת טלוויזיה צרפתית, לאחר שטען שזייפה תמונה של מוחמד א-דורה בן ה-12 שנהרג בעזה (עד היום זו עובדה שנויה במחלוקת). המראיין ניסה לקטוע אותו, אבל הנזק כבר נעשה. A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl — Tyler Monroe (@tylermonroe7) April 15, 2019

גם במדיה החברתית לאומנים כמו פיית' גולדי או הסופר פול ג'וזף ווטסון טענו שהאש הייתה מכוונת. משתמשים ימנים קיצוניים בטוויטר כגון Partisangirl, שלה 112 אלף עוקבים, טענה כי הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון הצית את נוטרדאם כדי להציג באור רע את המפגינים של מחאת האפודים הצהובים, אך לאחר מכן מחקה אותו. בטוויטר, הלאומן הלבן ריצ'רד ספנסר קיווה ש"האש תסייע לדרבן את האדם הלבן לפעולה". see what they are doing here pic.twitter.com/IZRE4SyyE9 — Michael Bueckert (@mbueckert) April 15, 2019

If the Nortre Dame fire serves to spur the White man into action--to sieze power in his countries, in Europe, in the world--then it will have served a glorious purpose and we will one day bless this catastrophe. — Richard �� Spencer (@RichardBSpencer) April 15, 2019

חסידי תנועת הקונספירציה Q, התומכים בדונלד טראמפ, הפיצו כמה תיאוריות קונספירציה בבת אחת: הם האשימו את ראש ממשלת תרזה מיי והברקזיט, את אשת הנשיא לשעבר, מישל אובמה, ששהתה בפריז כמה ימים קודם לכן ואת האפיפיור עצמו, "ששרף עדויות" על "הקרבת ילדים". אובמה, אגב, צייצה לאחר השרפה שהיא מקווה שהכנסייה תשוב לעצמה בקרוב. בנוסף, חשבון CNN מזויף טען כי השרפה החלה על ידי מעשה טרור. Notre Dame is burning to the ground. But don't worry, QAnon has already cracked it wide open as a deep state/Michelle Obama/Macron false flag distraction from child sacrifice and Brexit.



As if it could be anything else. pic.twitter.com/2a5a3LHJ3X — Mike Rothschild (@rothschildmd) April 15, 2019

בנוסף, עלה וצויץ מחדש מאמר שפורסם בטלגרף ב-2016, בו דווח על טרוריסטים שתכננו לשרוף את כנסיית נוטרדאם, ועל מיכלי גז ומסמכים בערבית שנמצאו במכוניתם ליד הכנסייה. From: 2016: terrorist plot foiled at Notre Dame. https://t.co/jCU2RULk3T — Ezra Levant �� (@ezralevant) April 15, 2019

השריפה הביאה גם משתמשים רבים באינטרנט לנסות לשנות את עמוד הויקיפדיה של הקתרדלה, ולשנות את תפקידה לביטויים כגון "להישרף כמו תנור" ו"על האש וגוססת מבפנים". אולם, גם לענקית יוטיוב הייתה טעות מביכה - האלגוריתם החדש שלה זיהה את השרפה בהתחלה כפייק ניוז, וקישר בינה לבין אירועי 11 בספטמבר. כך, סרטונים של שידורים חיים משריפת הקתדרלה הופיעו עם סימון שייתכן שמדובר בחדשות כזב, לצד הפנייה לקישור לסרטונים ממתקפת הטרור על מגדלי התאומים. מדובר באלגוריתם חדש של החברה שפותח כדי להילחם בפייק ניוז, אך נכשל בניסיון חשוב, והחברה פרסמה התנצלות על כך. I'm so glad we let tech platforms eat the journalism industry.



Now, I can sit and watch a live stream of Notre Dame burning while YouTube's fake news widget tells me about 9/11 for some reason. pic.twitter.com/FhAtE4DqtB — Ryan Broderick (@broderick) April 15, 2019







