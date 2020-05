"אלוהים זה נשמע כמו משהו מתוך משימה בלתי אפשרית": קהילת הקונספירטורים סוערת בעקבות הדיווחים על מותו של מדען אשר היה בעיצומה של עבודת מחקר על נגיף הקורונה. ד"ר בינג לו, מרצה בן 37 מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת פיטסבורג, צפון-מזרח ארה"ב, נמצא מת בביתו ביום שבת לאחר שנורה בראשו.

המשטרה המקומית פרסמה כי החשוד העיקרי בהריגת ד"ר בינג הוא אדם ששמו האו גו, מהנדס תוכנה בן 46, שגופתו נמצאה לא רחוק מזירת הפשע. הגופה נמצאה ליד ביתו של ד"ר לו, אחרי שהוא ככל הנראה ירה לעצמו בראש. הסברה הרווחת בקרב חוקרי המשטרה הינה שהאו גו ירה למוות בד"ר לו בגלל שהשניים היו מעורבים ב"משולש אהבה".

Bing Liu, a University of Pittsburgh professor on the verge of making "very significant findings" researching #COVID19 was shot dead in an apparent murder-suicide over the weekend, with gunshot wounds to the head, neck, torso and extremities. pic.twitter.com/x9MwGduULJ — CGTN (@CGTNOfficial) May 6, 2020

זמן קצר אחרי הדיווחים על הרצח של ד"ר לו, עמיתיו סיפרו כי הוא היה "על סף פריצת דרך במחקר שלו על נגיף הקורונה". נכון לעכשיו, לא נמצאו שום ראיות שמצביעות על כך שהמניע לרצח היה קשור לעבודת המחקר שלו - אבל בקהילת הקונספירטורים לא מקבלים את זה.

"אולי הוא גילה ראיות שהקורונה באה מארה"ב - ונרצח", כתב אחד הגולשים. "מרגיש לי שיש פה הרבה יותר מדי צירופי מקרים". גולש נוסף טען ייתכן שהחוקר "גילה סודות אפלים" הנוגעים לנגיף, בזמן שאחרת כתבה ברשתות החברתיות: "הוא היה על סף פריצת דרך במחקר שלו לפני שהוא נרצח בארה"ב והרוצח שלו ירה בעצמו למוות - ואז אתם עוד אומרים לא להפיץ תאוריות קונספירציה".

התאוריות מגיעות אחרי שבועות בהם שפורסמו ברשתות החברתיות בסין אינספור קונספירציות, לפיהן נגיף הקורונה פותח במעבדות ארה"ב ומשרד הביטחון מנסה לטייח את זה. למרות זאת, טרם נחשפו ממצאים שמחזקים את הטענה הזאת.

עמיתיו של ד"ר לו התייחסו לדיווחים על מותו ואמרו כי בכוונתם להמשיך את עבודת המחקר שלו. בהודעה לכלי התקשורת נמסר: "אנחנו נעשה כל מאמץ בשביל להשלים את מה שד"ר לו התחיל, במטרה להוקיר את פועלו המדעי והמצוינות שלו".