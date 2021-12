"לפי דעתי, הטייס חטף את הטיסה והסית אותה ממסלולה בכוונה": מהנדס בריטי שסבור שמצא את מיקום ההתרסקות של טיסה MH370 הגיב לתעלומת התעופה הגדולה בהיסטוריה והפנה אצבע מאשימה כלפי הממשל המלזי.

ריצ'ארד גודפרי, מהנדס בן ה-71 המתגורר בגרמניה, התראיין לגבי הפרשה באתר ה-Times וטען שהיא כולה חלק מקונספירציה פוליטית זדונית. לטענתו, הקברניט זהארי אחמד שאה חטף את נוסעיו בניסיון נואש לשחרר את אנוור איברהים, מנהיג האופוזיציה המלזי וידידו, שנידון יום לפני היעלמות המטוס ל-5 שנות מאסר בגין מעשי סדום.

על פי התאוריה של גודפרי, הקברניט שאה ניסה להשתמש ב-227 הנוסעים כקלף מיקוח עם הממשלה בשביל לשחרר את איברהים. זה מסביר לטענתו למה הוא חג באוויר במשך יותר מ-20 דקות בדפוס המתנה, שכן בזמן הזה הוא ניהל משא ומתן עם הממשלה. כאשר זה לא קיבל את מבוקשו, הוא טס אל אחד החלקים הנידחים בדרום האוקיינוס ההודי וריסק את המטוס כ-1,930 ק"מ מקו החוף האוסטרלי.

גודפרי הוסיף שאין לו שום ראיה חותכת בשביל לבסס את התאוריה שלו (שלא לומר תאוריית קונספירציה), אך הוא מדגיש שיש כל מיני פרטים בפרשה כפי שהיא מוצגת לציבור שפשוט לא מסתדרים. לדוגמה: חוסר הנכונות של הצבא המלזי לפרסם את נתוני המכ"ם שלו.

"לי זה ברור לחלוטין שיש פרטים שמסתירים מאיתנו", ציין המהנדס. "הממשל המלזי הוא היחיד שיכול לתת הוראה כזאת". כמו כן, גודפרי הוא לא הראשון לטעון שהיעלמות המטוס הייתה מכוונת ומעשה ידיו של הקברניט.

ג'ון דוסון, מפקח לשעבר של רשות שדות התעופה האוסטרלית, סיפר כי מסתמן על פי ממצאי החקירה שקפטן שאה הפיל את טיסה MH370 בכוונה כחלק מפעולת רצח/התאבדות. "הראיות מצביעות על כך שאחד מאנשי הצוות ריסק את המטוס", אמר דוסון, "זה היה רצח בכוונת תחילה שתוכנן בקפידה".

Captain Zaharie Ahmad Shah was “one of the most senior captains at Malaysia Airlines.” He’s the exact kind of pilot you hope is inside the cockpit when you step on a plane. But on this day, he was distracted. His wife was leaving him. His life outside the cockpit was crumbling. pic.twitter.com/bKsEYhz8w2