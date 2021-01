טייס פרטי מארה"ב הסעיר את קהילת ציידי העב"מים ברשת, אחרי שפרסם שורת תמונות שצילם מעל "אזור 51" – וביניהם גם האנגר מטוסים עם אובייקט מסתורי בתוכו. תמונותיו של גבריאל זייפמן הפכו לאחרונה לוויראליות בקהילות הקונספירטורים ברשתות החברתיות, שם גולשים רבים עדיין מנסים להבין האם הטייס הצליח לתעד עב"ם בתוך הבסיס הסודי.

התמונות צולמו במהלך טיסה שערך לפני כשבוע וחצי עם מטוס מסוג "Cessna 150". זייפמן חג בסביבת מטווח חיל האוויר נליס (NTTR) ובסמוך לבסיס הסודי של חיל האוויר המוכר לרוב בכינוי "אזור 51".

הטייס צילם עשרות תמונות מהאזור ואפילו קטע וידיאו באורך של יותר משעתיים שעלה לחשבון היוטיוב שלו. למרות זאת, התמונה שריגשה את רוב הגולשים הייתה זו של סככת מטוסים שדלתה הושארה פתוחה ובפנים עמד עצם כלשהו בצורת משולש.

Private Pilot Gabriel Zeifman lives near Edwards Air Force Base in southern California Takes Aerial Photos Of Mysterious “Area 51” pic.twitter.com/kbrjYOabfP