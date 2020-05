שעות ספורות אחרי הפרסומים לגבי מותו של דו ווי בן ה-57, אשר נמצא ללא רוח חיים בדירתו שבהרצליה, תיאוריות הקונספירציה כבר מתחילות לצוף ברשת. נכון לרגע זה, נסיבות מותו טרם התבררו אך גורמים במשטרה מוסרים כי אין חשד מבוסס לפלילים. למרות זאת, משתמשים רבים בטוויטר מיהרו לטעון כי לארה"ב יש קשר למותו הפתאומי של הדיפלומט.

"לפני שבוע (מייק) פומפאו ביקר בישראל בניסיון לשכנע אותם שלא לחתום על הסכמי סחר או השקעה עם סין", צייץ האדי נסראללה, בלוגר לבנוני עם יותר מ-21 אלף עוקבים בטוויטר, והתייחס לביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי. "פומפאו רצה שהישראלים יגבילו את הצריכה שלהם עם הסינים. היום, דו ווי, השגריר הסיני בישראל, נמצא מת בביתו. צירוף מקרים מוחלט".

Chinese ambassador to Israel taken out? found dead at home, says Israeli foreign ministry

Du Wei was appointed envoy in February in the midst of the Chinese virus pandemic and was about to go public on China's reasons for making the virus @realDonaldTrump and Clown@BorisJohnson pic.twitter.com/VINwP2Nqv9 — English News (@English14755403) May 17, 2020

Last week Pompeo flew to Israel in an attempt to pursue the Israelis not to trade or invest with China. Pompeo wanted the Israelis to limit their consumption of Chinese goods.



Today the Chinese ambassador to Israel Du Wei was found dead in his home in Tel Aviv.



Pure coincidence — هادي نصرالله (@HadiNasrallah) May 17, 2020

האדי הוסיף בציוץ בטוויטר כי ווי מצא את מותו בתזמון חשוד מאוד: ימים ספורים אחרי שגינה את התבטאויותיו של פומפאו נגד סין. כמו כן, הבלוגר הלבנוני טען שבכירים בוושינגטון מנסים להרחיק את הסינים מהמזרח התיכון. מאוחר יותר, היו גם גולשים שטענו כי הדיפלומט הסיני מת בגלל שגילה מידע בדבר חיסון לקורונה שפותח בישראל.

"על פי דיווחים ששמעתי, השגריר הגיע לישראל בשביל להשיג מידע על החיסון שהישראלים מפתחים", כתב משתמש נוסף. "למעשה, הוא היה מרגל ששיתף מידע עם בכירים בסין. למרבה הצער, לא היה לו מושג שהוא מתעסק עם הישראלים".

View this post on Instagram A post shared by Un altro punto di vista (@orsobrunounaltropuntodivista) on May 17, 2020 at 1:40am PDT

Linking Chinese ambassador Du Wei’s death to Mike Pompeo’s recent visit to Israel is preposterous! Criticising investment links between two countries is one thing, being associated with an ambassador’s death is quite another. Conspiracy theorists need to get a grip. — Palki Sharma (@palkisu) May 17, 2020

גם עיתונאים מרחבי העולם התייחסו בשעות האחרונות לתיאוריות הקונספירציה בדבר מותו של השגריר הסיני, אם כי רבים גינו את השיח שמתחולל כרגע ברשת. פאלקי שארמה, עיתונאית ומגישת חדשות בהודו, כתבה על כך בחשבון הטוויטר שלה וקראה לכל הגולשים להיזהר עם ההאשמות שלהם.

"לקשר את מותו של השגריר הסיני דו ווי לביקור של מייק פומפאו בישראל הוא שערורייתי!", כתבה שרמה ליותר מ-118 אלף העוקבים שלה. "לבקר את הקשרים בין שתי המדינות זה דבר אחד, לקשר מישהו למותו של שגריר זה דבר אחר לגמרי. קונספירטורים חייבים להירגע".