4 מקרים בהם תסמונת מינכהאוזן גרמה לטרגדיה נוראית

שישי הקרוב, ה-11 למאי, הוא יום הולדתו של קארל פרידריך הירונימוס פון מינכהאוזן – או בקיצור, הברון מינכהאוזן. למקרה שלא ידעתם, מדובר באציל גרמני שחי במאה ה-18 והיה קצין ביחידת הפרשים הכבדים של האימפריה הרוסית. כמו כן, מדובר באחד הבדיינים והגוזמאים (קרי; שקרן) הכי גדולים בכל הזמנים. מינכהאוזן נהג לספר מעשיות מגוחכות לגבי שירותו הצבאי בחיל הפרשים, כולל: רכיבה על כדור תותח, טיול לירח על עלה של אפונה, היחלצות מביצה טובענית על ידי השיער שעל ראשו ומוזיקה שקפאה בתוך חצוצרה. כיום הוא מוכר בעיקר בזכות הסיפורים המשונים שלו וגם בזכות ההפרעה הפסיכיאטרית שנקרא על שמו – הלא היא תסמונת מינכהאוזן. 1. אמא סדרתית ישנם שני סוגי התבטאויות של תסמונת מינכהאוזן: הקלאסית, שקשורה לאדם שסבור שהוא חולה ונוהג להתאשפז בבי"ח לעיתים תכופות. הסוג השני הוא ביטוי של התסמונת באמצעות שליח (מה שנקרא בלועזית: By Proxy), אשר מוכר כסוג של התעללות בילדים. מחקר אחד שנעשה בארה"ב הראה כי ישנם כ-2.5 מיליון מקרים של התעללות בילדים מדי שנה, מתוכם כ-1,000 קשורים לתסמונת מיכנהאוזן באמצעות שליח (MSBP) – חלקם נגמרו בטרגדיה נוראית ואפילו במוות. הנה 4 מקרים מזעזעים כאלה: מאריבת' טינינג הייתה אמן של 9 ילדים במהלך חייה - אף אחד מהם לא שרד מעל לגיל 4. במשפט שהתנהל נגדה, האם טענה כי כולם נפטרו כתוצאה מתסמונת מוות בעריסה (SIDS). אף על פי כן, התובעים הצליחו למצוא בעזרת המשטרה ראיות שמוכיחות שהיא חנקה את אחת מבנותיה עם כרית. לאורך המשפט שלה, טינינג טענה שהיא פיתחה הפרעה נפשית שנבעה מטראומת מותם של ילדיה הראשונים. בשלב מסוים, היא הודתה בכך שסברה כי בנה הצעיר חלה במחלה חשוכת מרפא והיא החליטה "להפסיק את הסבל שלו" – כלומר להרוג אותו. כיום, היא יושבת מאסר עולם על מעשיה. Marybeth Tinning murdered her infant daughter in 1985. She's been denied parole for the sixth time: https://t.co/Ar3jcMN5HM pic.twitter.com/wVs8KiW1C1 — Daily Gazette (@dgazette) February 21, 2017 2. "הכלבה מתה!" די די בלאנצ'ארד סבלה ממקרה קלאסי של MSBP. השכנים הכירו אותה בתור אימא מסורה שנוהגת לטפל בג'יפסי, בתה בת העשרה שחולה במחלה נדירה – עד שיום אחד האמת יצאה לאור, אחרי שבלאנצ'ארד נרצחה. בשנת 2015, ג'יפסי העלתה פוסט בחשבון הפייסבוק שלה ובו נכתב: "הכלבה מתה!". חקירת השוטרים חשפה שבתה של בלאנצ'ארד הכירה ברשת אדם ששמו ניק גודיון וזה הסכים לרצוח את אמה בשמה. מאוחר יותר, התברר שג'יפסי היא בכלל אישה בת 23, בריאה לחלוטין, שנכלאה על ידי האם המתעללת שלה. היא הורשעה ברצח וקיבלה עונש מאסר מינימלי של 10 שנים. THE MURDER OF DEE DEE BLANCHARDE THREAD: pic.twitter.com/HtcHxySPeI — S (@aceofstyIes) July 18, 2017 3. חייו האכזריים של גארנט ספירס לייסי ספירס הייתה אמו של גארנט, ילד בן 5 שסבל לעיתים תכופות מבעיות בדרכי העיכול, חום, התקפים ודלקות אוזניים. למעשה, מצבו היה חמור כל כך, שהוא נאלץ לאכול בזונדה ולהתאשפז לעיתים תכופות. לאורך התקופה שלו בבתי החולים, אמו נהגה להפעיל בלוג אישי פופולארי למדי ובו היא הייתה מספרת לקוראיה על עוולות הרופאים שטיפלו בו. בינואר 2014, גארנט אושפז במצב אנוש. הרופאים זיהו שיש לו רמות גבוהות של נתרן בדם, מה שהגביר אצלם את החשד להרעלה. בזמן שהילד גסס במחלקה לטיפול נמרץ, אמו נהגה לכתוב פוסטים קורעי לב בחשבון הפייסבוק שלה. בשלב מסוים, גארנט לקה במוות מוחי וב-22 לינואר, לייסי ניתקה אותו ממכונות ההנשמה. מאוחר יותר, חוקרי המשטרה מצאו בביתה שקיות הזנה עם שאריות של מלח שולחן. לייסי נעצרה, נשפטה והורשעה ברצח מדרגה שנייה. בגזר הדין, השופט קבע כי MSBP גרם לאם להשתוקק לתשומת לב ברשת. היא קיבלה עונש מאסר של 20 שנה. 4. האחות הלא רחמנייה חשוב להדגיש כי תסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח אינה מתחוללת אך ורק בקרה אימהות, אלא עם אפוטרופוסים באופן כללי. למעשה, אחד המקרים המזעזעים של התופעה הזאת קרה עם אחות פדיאטריסטית באנגליה. בוורלי "מלאך המוות" אליט היא אחת הרוצחות הסדרתיות הכי ידועות לשמצה בהיסטוריה של בריטניה. כאחות, היא עבדה במחלקת ילדים בבי"ח בעיר לינקושייר, אשר במזרח אנגליה, שם היא הייתה מתעללת במאושפזים שלה בשביל לקבל סימפטיה ותשומת לב מעמיתיה לעבודה. לאורך תקופתה בביה"ח, היא הייתה אחראית למותם של לפחות חמישה ילדים כתוצאה מהפרעתה הנפשית. אחד היה טימות'י הארדוויק בן ה-11 – אשר התמודד עם שיתוק ילדים. אליט נשפטה ונמצאה אשמה במספר מקרי רצח וניסיונות רצח. היא קיבלה 13 מאסרי עולם מתמשכים עם תקופת מאסר מינימלית של 30 שנה. כמו כן, המשפט הגביר את המודעות של קהילת הרפואה בבריטניה לגבי MSBP, בייחוד בקרב אנשים ממקצועות הרפואה ולא קרובי משפחה של הקורבן. 1991 15-month old Claire Peck was admitted to Grantham Hospital #OnThisDay left in Beverley Allitt's care & died shortly after @cnni @guardian pic.twitter.com/d2Z3ssSfHM — Iain McDougall (@Iain_McDougall) April 22, 2018 {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן