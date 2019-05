כיממה אחרי פרסומים לפיהם המשטרה הפורטוגלית בודקת את הקשר של מרטין ניי בתקרית המסתורית, יצאה הודעה כי הפדופיל הגרמני לא קשור לחקירה. כלי התקשורת בבריטניה מדווחים כי ההודעה נמסרה על ידי ה-Policia Judiciaria (או בקיצור: PJ) זמן קצר לאחר הדיווחים על קצה חוט בחקירה ועל כך שניי מוגדר בתור חשוד מרכזי בפרשה. ניי, בן 48 מהמבורג, הוא פדופיל מורשע שמרצה עונש מאסר עולם על רצח של 3 ילדים ועל אונס של יותר מתריסר נערים. לאחרונה, הוא פורסם בתור חשוד עיקרי בפרשת היעלמותה של מדלן מקאן מלפני 12 שנים. כעת, מתברר שהדיווחים על מעורבותו בפרשה פורסמו בגלל קצר תקשורתי בין כוחות המשטרה והעיתונות הבריטית. Portuguese detectives have ‘new suspect’ in Madeleine McCann disappearancehttps://t.co/YsWueUAZRY pic.twitter.com/7OX4tbcQSP — ITV News (@itvnews) May 4, 2019 על פי הדיווחים, גורמים ב-PJ חוקרים את מעורבותו של "פדופיל תוקפני זר" שפעל באזור מתחם הנופש באלגארבה שבו שכנה משפחת מקאן במאי 2007. מעבר לזה, לא צוין שום מידע נוסף ולמרות זאת, כלי התקשורת בבריטניה קישרו את פרופיל החשוד אל הפדופיל המורשע שנכלא בגרמניה. ניי שהה באלגארבה באביב של 2007, כאשר הוא התנדב במקלט למחוסרי בית באזור. כמו כן, הוא נחקר בשנת 1996 בקשר להיעלמותו של ילד גרמני בן 6 שנעלם מחוף הים בדרום פורטוגל. קלרנס מיטשל, דובר המשפחה, התייחס לדיווחים ואמר כי הם בהחלט מתקבלים על הדעת. "הוא מתאים לפרופיל של החוקרים", הוא אמר והוסיף, "הוא מוכר כפדופיל והוא לא מקומי". למרות זאת, בכירים במשטרה ובמשרד התובע הכללי מכחישים כל קשר שלו לפרשה. Child killer not a Madeleine McCann suspect, says Portuguese policehttps://t.co/Boe9Ovr5pA pic.twitter.com/zlxRxVWsl5 — Daily Mirror (@DailyMirror) May 6, 2019 בהודעה שנמסרה למערכת עיתון ה-Correio da Manha על ידי בכירים ב-PJ נכתב: "כלי התקשורת הבריטיים פרסמו שפדופיל גרמני שמרצה מאסר עולם על רצח ואונס של ילדים הוא החשוד העיקרי בהיעלמותה של מדלן מקאן. למרות זאת, הוא לא החשוד שכוחות המשטרה חוקרים". במילים אחרות, ישנו פדופיל אחר שנמצא על הכוונת של ה-PJ – והוא לא מרטין ניי. בריאן קנדי, הדוד של מדלן, התייחס לדיווחים הלא מבוססים של התקשורת הבריטית ותמך בהבהרה של החוקרים הפורטוגליים. קנדי הוסיף: "אם המשטרה תתחיל לפרסם את שמותיהם של כל החשודים, זה רק יבריח את החשודים". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן