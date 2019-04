תדהמה פשטה על תושבי הקהילה היהודית בעיר ברסט, לאחר שהם נקלעו לקשיים בבניית אתר הנצחה לקורבנות בור ההריגה שנחשף לפני חודש. התגלית הזוועתית נחשפה בעיר השישית בגודלה במדינה לפני כחודש, במהלך בניית יסודות של פרויקט נדל"ן יוקרתי בעיר. על פי הדיווחים, הבנייה חדלה ברגע שהעובדים זיהו עצמות של בני אדם שנקברו במקום. תחילה, העריכו כי יש במקום שרידים של בין 600 ל-750 קורבנות - אך כעת מתברר שהמספר כמעט כפול מזה.

עם חשיפת אתר הקבורה המצמרר, הרשויות המקומיות הזעיקו למקום יחידה צבאית מיוחדת בשביל ללקט את השרידים. מפקד היחידה סיפר שהעצמות נתנו הצצה אל האימה ששררה במקום בזמן הטבח הנורא. "ישנן גולגלות עם חורי ירי ברורים", סיפר דמיטרי קמינסקי בראיון ל- BBC . חיילים אחרים סיפרו כי נמצאו גם שרידים של אישה שמתה בזמן שנשאה בידיה את תינוקה. קמינסקי הוסיף כי להערכתו יש באתר שרידים של יותר מ-1,000 בני אדם - כולם ככל הנראה בני הקהילה היהודית של העיר שנספו בתקופת השואה.

Construction workers in the Belarusian city of Brest have unearthed a World War II-era mass grave thought to contain the remains of over a thousand murdered Jews from the city's ghetto. pic.twitter.com/IBjeVq8zkK — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 1, 2019

האימה בבלארוס

על פי ההערכות, חיו בבלארוס כ-750 אלף יהודים בטרם מלחמת העולם השנניה. בשנת 1939, בריה"מ סיפחה את מערב המדינה תחת השלטון של ג'וסף סטאלין במסגרת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב עם המשטר הנאצי. ההסכם החזיק מעמד שנתיים לפני שהגרמנים פלשו לבלארוס כחלק ממבצע ברברוסה ביוני 1941. מיד החלו לפעול במדינה יחידות אייזנצגרופן, שמטרתן הייתה לחסל את הקהילה המקומית לצורך גיבוש עקרון "מרחב המחייה" של הרייך השלישי.

חיילים נאצים נהגו לסייר במרחבי המדינה, לרכז אוכלוסיות של יהודים ולחסלם על ידי ירי. כמו כן, המשטר הנאצי עודד את בני האוכלוסייה המקומית ליזום פוגרומים בבני הקהילה היהודית. מאוחר יותר, עם גיבוש תוכנית "הפתרון הסופי", יהודים רוכזו בגטאות ובסופו של דבר נשלחו בזה אחר זה למחנות ריכוז, מחנות עבודה ומחנות השמדה. הגטו של העיר ברסט היה בין הגדולים במדינה ומנה 17,893 יהודים. באוקטובר 1942, הוא חוסל על ידי הנאצים.

מיכאל קפלן התייחס לזוועות בריאיון לאתר ה-Dailymail ואמר שאמו ואביו איבדו במהלך טיהור הגטו אחים, אחיות ואחיינים. לדבריו, הסיבה היחידה שהם הצליחו לשרוד את השואה הייתה בגלל שהם לא שהו בברסט בזמן הפלישה הנאצית. קפלן הוסיף: "כשהורי חזרו לעיר אחרי המלחמה, היא הייתה חצי ריקה".

על פי ההערכות, 90 אחוזים מהאוכלוסייה היהודית של בלארוס נמחקה בזמן השואה, כאשר מספר הקורבנות עולה על 800 אלף יהודים. ברי המזל שהצליחו לשרוד היו בעיקר תושבים שלא היו במדינה באותה עת, אנשים שהצליחו להימלט מזרחה לפני פלישת הנאצים או אלו שהתגייסו לשורות הצבא האדום.

Nazi-era mass grave site to become luxury homes in Belarus: In the Belarusian city of Brest, construction work unearthed the remains of over 1,000 Jews killed during World War II. But instead of a memorial, the spot will be a high-end… https://t.co/wUxMa3Eejt #worldnews pic.twitter.com/AqqX3ysMQb — Bob Fitzgerald (@BobsSeeds) March 28, 2019

#Archaeology & #History. AD 1942. What is it in the human psyche that condones such atrocities? The Brest Ghetto. 730 bodies... Nazi-Era Mass Grave Found in Former Jewish Ghetto in Belarus https://t.co/pjNENrfF5b pic.twitter.com/ia7qoPNbYF — Kathleen O'Neal Gear (@GearBooks) February 28, 2019

[Belarus] Construction on the site of a former ghetto in the city of Brest, has led to the discovery of a Jewish mass grave. 730 bodies recovered, believed to be over a 1000 victims in this location. https://t.co/DiyhAClgtw pic.twitter.com/8k0oGyVcSK — /r/Jessicamshannon (@Jessicamshan) March 2, 2019

בני הקהילה היהודית של ברסט פועלים כעת להקים באתר הרצח אנדרטה לזכרם של הקורבנות. למרות זאת, דווח כי הם נתקלים בקשיים מול הרשויות המקומיות, אשר חותרים להמשיך את פרוייקט הבנייה היוקרתי והציעו לשתול באזור עצים לזכרם של בני הקהילה היהודית.

אלה קונדק, נציגה של מחלקת התרבות העירונית, התייחסה להשתלשלות האירועים ואמרה: "חלק מהאנשים טוענים שהם בונים בניין על עצמות של בני אדם, אבל זה לא נכון. אנחנו לא נעצור את פעולות החשיפה עד שכל העצמות יאספו". במידה ואכן יוקם במקום אתר הנצחה, יהיה זה האתר השני בעיר שמוקדש לזכר הקהילה היהודית של העיר - כאשר האתר שקיים היום הוא זה שנמצא בסמוך למבצר ברסט ומנציח את התושבים שנפלו בזמן מלחמת העולם השנייה, כולל בני הקהילה היהודית.