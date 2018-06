Arkansas Online: Cult leader Tony Alamo, 82, dies; ex-members of ministry express feelings of freedom, reliefhttps://t.co/VONOPLb8F6 pic.twitter.com/SXwQzMTXqe — CultNEWS101 (@CultNEWS101) May 4, 2017 תושבי ארה"ב עדיין מתקשים להתאושש מעדותן של פבלס רודריגז ואיימי אדי, שתי הנשים שהוכרחו להתחתן בילדותן עם טוני אלאמו – מנהיג הכת הקיצוני. עדותן עלתה לכותרות לאחר שבתחילת חודש מאי אלאמו מת ביחידה הרפואית של כלא במדינת צפון קרולינה. הוא היה בן 82 והוא ריצה עונש מאסר בגין עברות הטרדה ותקיפה מינית של ילדות מקהילתו, שתיים מהן היו פבלס ואיימי. שתי הנשים התראיינו לאחרונה למגזין People וחשפו על היקפי הזוועה בכת הקיצונית. השתיים סיפרו כיצד אלאמו נהג להטיף לקהילה שהמחזור החודשי של נשים מסמל את זה שאלוהים מתיר להן להינשא – אפילו אם הן ילדות בגיל ההתבגרות. "צריכים להתיר לבנות להינשא בגיל 13, 14 ו-15", אמר אלאמו באחת הדרשות שלו והוסיף, "במקרים מסוימים, אם הן קיבלו מחזור מוקדם יותר, אז הן יכולות להתחתן גם בגיל 12". פבלס סיפרה במהלך ריאיון שהיא לא יודעת מדוע אלאמו בחר להתחתן דווקא איתה, אבל היא מעריכה שזה בגלל שהיא נראתה צעירה כל כך. המנהיג, אז בן 62, הכריח את הנערה להתחתן איתו בשנת 1998 – מאוחר יותר, היא גילתה שהיא לא הייתה אשתו היחידה. "היה לי קשה מאוד לעכל את זה", סיפרה פבלס, "איימי אמרה לי: 'אני אשתו גם כן. לא יכולתי לספר לך לפני כן, אבל עכשיו הייתי חייבת'". מאוחר יותר, היא סיפרה לפבלס כיצד אימא שלה, אשר הייתה סבורה כי מנהיג הכת הוא המשיח הבא, עזרה בהכנות שלה לחתונה עם אלאמו – איימי הייתה אז בת 12 ופבלס בת 14. Tony Alamo, former preacher convicted of sexually abusing young girls he considered his wives, dies in prison https://t.co/PhwVMsjSPt pic.twitter.com/xncu999HPK — New York Daily News (@NYDailyNews) May 5, 2017 טוני אלאמו התחיל את דרכו כמטיף אוונגליסטי בהוליווד בשנות ה-60. בשנת 1969, הוא הקים את 'קרן אלאמו הנוצרית' ביחד עם אשתו סוזאן. לאורך השנים, הוא הצליח לקבץ אינספור מאמינים והקים כנסיות בכמה ערים מרכזיות בצד המזרחי של ארה"ב, כולל: נאשוויל, שיקאגו, ברוקלין ומיאמי. אלאמו היה מוכר בדרשות הקיצוניות שלו ובדעותיו הפנאטיות, אשר כללו בין היתר את זו שהאפיפיור הוא האנטיכרייסט. בשנת 2009, אלאמו הואשם במספר סעיפים של התעללות מינית בילדים וסחר בבני אדם. פבלס ואיימי חשפו בריאיון כי הן מתמודד עם הפרעת דחק פוסט טראומטית (PTSD) מתקופת הנישואים שלהן עם אלאמו. לדבריהן, הן מתמודדות בכל יום עם זיכרונות נוראיים של התעללות מינית ולוקות בהתקפי חרדה מדי יום. {title}





