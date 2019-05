בית המשפט בארה"ב שלח השבוע אדם לרצות 54 מאסרי עולם מתמשכים, אשר מסתכמים במאות שנים של מאסר בפועל, בשל שורה של עברות אונס וגילוי עריות שנמשכו למעלה מעשור. על פי הדיווחים של כלי התקשורת בנבדה, כריסטופר סנה (52) הכריח את ילדיו לבצע אקטים מיניים איתו, אשתו, אשתו לשעבר ואפילו עם חיית המחמד שלו, במה שמוגדר בעיניי רבים בתור אחד התיקים המזעזעים ביותר שנידונו בתולדות המדינה. גזר דינו של סנה התקבל לאחר שאשתו, דברה סנה (53), ואשתו לשעבר, טורי סנה (48), קיבלו גם הן מאסרי עולם עם תקופת מאסר מינימלית של 10 שנים. יחד איתו, השתיים אנסו את ילדיו למשך 12 שנים ואפילו הסריטו את האקטים במצלמת וידיאו. A Nevada judge has ordered a Las #Vegas man to serve 54 life sentences in prison for #sexually #torturing #children, including his own for more than a decade

Clark County District Judge William Kephart #sentenced 52-year-old Christopher Sena on Tues after he was found #guilty in pic.twitter.com/4lBmvS1Cfk — James E Daspit (@treasurecolecto) May 29, 2019 עיתון מקומי שסיקר את הדרמה המשפטית שהתחוללה לאורך השנה האחרונה, כתב כי בשלב מסוים אחת מקורבנותיו של סנה עלתה להעיד נגדו בבית המשפט. "הייתי חפץ עבורו בשביל לעשות דברים נוראיים", היא סיפרה. "כל זה קרה רק בגלל שלא היה אף אחד אחר בסביבה שיתעמת איתו על מעשיו". העדה היא כיום אישה בוגרת, אשר סיימה לאחרונה בהצלחה את לימודי האוניברסיטה. לטענתה, היא מנסה לשים את עברה מאחוריה, אך מתקשה להמשיך הלאה. מעשיו של סנה נחשפו בשנת 2014, לאחר שקציני יחידת ימ"מ פשטו על הטריילר שלו וחשפו את אוסף הקלטות המזעזע שלו. Man sentenced to 341 years in prison, convicted of sexually assaulting his children | Details: https://t.co/ksZ88VaX7W pic.twitter.com/koZroj0iCB — WFTV Channel 9 (@WFTV) May 29, 2019 וויליאם קפארט, השופט שגזר את דינו של סנה, תיאר את מעשיו במהלך הדיון המסכם בתור "סוטים במיוחד". לאחר מכן, הוא דן אותו ל-341 שנות מאסר בפועל. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן