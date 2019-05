תמונות ראשונות מבית משפחת פרנד פורסמו לאחרונה בכלי התקשורת בארה"ב ונתנו הצצה אל תנאי המחייה של הילד בן ה-5 בטרם למותו. הוריו של א.ג'. פרנד, אנדרו פרנד וג'ואן קנינגהאם, דיווחו בהתחלה למשטרת קריסטל לייק, אילינוי, כי בנם נחטף מביתם בשעת לילה מאוחרת. למרות זאת, השניים נעצרו לאחר שהתעורר חשד כי הם אחראים למותו. כעת, נחשפו פרטים חדשים לגבי המציאות הנוראית בין קירות ביתם של אנדרו וג'ואן.

התמונות שפורסמו בימים האחרונים צולמו על ידי חוקרי מז"פ לפני 6 שנים לאחר דיווחים על אלימות במשפחה. תמונה אחת מציגה חדר ובו מזרון זרוק על הרצפה בסמוך לסיר לילה. בתמונה אחרת ניתן לראות צעצועים ובגדים משומשים מפוזרים בכל מקום. שוטרים מצאו במרתף תפזורת של כלי מטבח, קופסאות ואשפה מכוסה בעובש. בחדר השינה של ההורים נמצאו פחיות שימורים שנשמרו מתחת למיטה.

התיעוד המצמרר מציג את המציאות הזוועתית שא.ג'. חי בה עד ליום מותו. גורם שמעורה בפרטי החקירה מספר שמצב הבית נשאר אותו הדבר ביום המעצר של ההורים. על פי הדיווחים, המזרן של א.ג'. נמצא עם שאריות של צואת עכברים. משם, הוא נלקח לבדיקות מעבדה בתחנת המשטרה.

