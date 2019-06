התפתחות דרמתית בפרשת הרצח של א. ג'. פרנד, כאשר כלי התקשורת באילינוי מדווחים שהחשודה העיקרית ילדה תינוקת בזמן המעצר שלה. סוכנות הידיעות Northwest Herald מדווחת כי ג'ואן קאנינגהאם ילדה בת ב-31 במאי, בתוך מתקן הכליאה שהיא שוהה בו וממתינה לתחילת ההליכים המשפטיים נגדה ובן זוגה. ג'ואן קאנינגהאם ובן זוגה, אנדרו פרנד, מוחזקים במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם בגין הרצח של בנם בן ה-5 – א. ג'. פרנד. הפרשה התפוצצה בחודש אפריל, לאחר שנחשף כי בני הזוג הם החשודים העיקריים בהיעלמותו של הילד. מאוחר יותר, אנדרו התוודה שהשניים העבירו את בנם סדרת עינויים לילה אחד שכתוצאה ממנה, הוא מצא את מותו. JUST IN: AJ Freund's mom allegedly gives birth to baby in jail, reports say https://t.co/x15bYdCH12 pic.twitter.com/xGkiY9DjvC — NBC Chicago (@nbcchicago) June 11, 2019 בני הזוג מוחזקים כעת במעצר עם סכום ערבות שעומד על 5 מיליון דולר. אנדרו מואשם ב-5 סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, שני סעיפים של תקיפה בנסיבות מחמירות, סעיף אחד של הכאה, שני סעיפים של ניסיון לשבש חקירת רצח וסעיף נוסף על כך שלא דיווח על מותו של בנו לרשויות. קאנינגהאם מואשמת ב-5 סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, 4 סעיפים של תקיפה בנסיבות מחמירות, שני סעיפים של הכאה וסעיף אישום נוסף על כך שלא דיווחה על מותו לרשויות. היא נכנסה למתקן הכליאה כשהייתה בחודש השביעי להריונה. Crystal Lake mom charged in death of Andrew 'AJ' Freund gives birth to daughter, who's been placed in DCFS custody, sources say https://t.co/uVFQh8rrSj pic.twitter.com/1wiOmzHsPn — aasseew (@asdfgeeeee2) June 12, 2019 קאנינגהאם ילדה את בתה בזמן המעצר וזו הועברה למעצר הגנתי אצל רשויות הרווחה של מדינת אילינוי. כריסטופר הרמון, שופט ממחוז מקהנרי (אילינוי), דרש משני גברים למסור דגימות DNA לצורך ביצוע בדיקת אבהות – ביניהם אנדרו ואדם נוסף ששמו דניאל נוויקי שטוען שהבת שלו. מומחים צופים שבתחילת חודש יולי תהיה תשובה וודאית. בני הזוג כפרו באשמה ונכון לעכשיו, אין מועד להמשך הדיונים המשפטיים. במידה והם ימצאו אשמים, הם צפויים לקבל מאסר עולם. {title}





