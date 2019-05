כמעט 22 שנים עברו מאז מותה הטראגי של הנסיכה דיאנה, אבל תאוריות הקונספירציה בנוגע לסיבת המוות עדיין חיות ונושמות. עד כדי כך נושמות, שהמעורבים בהן טוענים שהם עדיין מביטים מעבר לכתף כדי לוודא שהאחראית האמיתיים לתאונה לא עוקבים אחריהם או מאיימים על חייהם. ב-31 באוגוסט 1997, כזכור, נהרגו דיאנה בת ה-36, מאהבה דוד פאייד בן ה-42 והנהג של השניים כתוצאה מתאונת דרכים במנהרה ברחוב Pont de l'Alma בפריז. לפי הדיווחים, רכבם של השניים נמלט מצלמי פפראצי שביקשו לצלם אותם ובסופו של דבר סטה לדופן המנהרה והתנגש באחד העמודים. בני הזוג רובין וג'ק פיירסטון, שהיו במונית סמוכה בדרכם חזרה למלון, טוענים שעברו במנהרה רגעים ספורים לאחר התאונה, וחזו במשהו מעניין. View this post on Instagram A post shared by PriveRadio (@priveradio) on May 26, 2019 at 3:24am PDT לטענתם, בזירת התאונה עצמה, מול רכב המרצדס ההרוס של הנסיכה דיאנה, חנו שני רכבים שחורים ורשמיים "בצורה מוזרה". באותו הרגע הם לא הקדישו לכך יותר מדי תשומת לב, ורק בבוקר שאחרי הבינו שלמעשה חזו בסצנת מותה של הנסיכה. השניים מיהרו לדווח על כך למשטרה הצרפתית: "הלכנו לשוטר ואמרנו לו 'תקשיב, היינו במנהרה אתמול בלילה ואנחנו צריכים לדבר עם המשטרה כי ראינו כמה דברים'", אמרה רובין בראיון ל-Express. "אז הוא פנה אלינו ואמר שיש להם מספיק עדים ושאין לנו צורך לדאוג לגבי זה. היינו המומים. אחת הנשים הכי מפורסמות בעולם נהרגה והם לא רוצים לדבר עם עדים". כחודש לאחר מכן, שופט בצרפת ביטל את ההאשמות שהוגשו נגד תשעה צלמי פפראצי ורוכב אופנוע אחד, בטענה שאחוזי האלכוהול והסמים שנמצאו בדמו של נהג הרכב של דיאנה, פלוס העובדה שהוא נסע במהירות מופרזת, מעידים על כך שהוא הגורם לתאונה. אביו של פאייד מוחמד, לעומת זאת, לא השתכנע ובטוח עד היום כי בנו ודיאנה למעשה נרצחו. רק כעשור לאחר מכן, כשאושר לפתוח מחדש את תיק החקירה הרשמי לפי בקשתו של פאייד, נפגשו עמו בני הזוג והציגו את העדות שלהם. יחד עם זאת, טוענת רובין, היה ברור שלא האנגלים ולא הצרפתים מעוניינים במה שיש להם להגיד. View this post on Instagram A post shared by Lady Diana, People's Princess (@theprincesschronicle) on May 26, 2019 at 4:41am PDT "אני לא חושבת שמותה של דיאנה היה תאונה", היא ממשיכה וטוענת. "הפעולות שננקטו על ידי הרשויות גורמות לי להאמין בזה היום יותר מתמיד. כל הקטע של התאונה בוים. אני מקווה שיום אחד, כשוויליאם והארי יהיו מבוגרים יותר, הם ירצו לקחת אחריות ולגלות מה באמת קרה לאמא שלהם". ג'ק אף כתב ספר על כל האירוע בשם "Chasing Diana", שנמצא בשלבי פיתוח להפוך לסרט קולנוע. אבל בינתיים, מודים בני הזוג, הם עדיין חוששים שיום אחד מישהו ישתיק אותם: "אנחנו עדיין חיים בפחד בגלל מה שראינו, וחוששים שמשהו רע יקרה לנו". {title}





