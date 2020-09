בדיקות DNA מתקדמות הצליחו לפתור את אחת התעלומות המסתוריות ביותר של אסון הטיטניק. ד"ר לינדסי פיצהאריס, היסטוריונית רפואית, בחנה לאחרונה את פרשת "התינוק האלמוני" במסגרת התוכנית התיעודית "The Curious Life and Death of" ("חייו ומותו המסקרנים של") שתעלה בקרוב למסכים.

פרשת "התינוק האלמוני" טלטלה חוקרים רבים במשך קרוב ל-100 שנים, מאז שצוותי חילוץ משו ממוקד הטביעה של אוניית ה-RMS Titanic את גופתו של תינוק לא מזוהה כבן שנתיים. התינוק נמצא במים לבדו כשהוא לובש מעיל אפור מפרווה, כותונת חומה, אפודה, גופיה ורודה ונעליים חומות. מעבר לזה, לא היו לו שום סימנים מזהים. כמה שבועות אחרי האסון, הוא נקבר בהליפקס, קנדה, תחת מצבה אלמונית שהפכה לאורך השנים לסמל עבור כל הילדים האבודים שנספו באסון הנוראי.

The Unknown Child's grave is the heart of the #Titanic grave sites in #Halifax http://t.co/hWMZ5yLL #VacayTitanic pic.twitter.com/Nlwo2TBB

Pair of leather children's shoes believed to be from #Titanic Body No. 4, the "Unknown Child". On view @ns_mma this very young boy, recovered by the crew of Mackay-Bennett, was buried at Fairview Lawn Cemetery in Halifax #KidsMW #MuseumWeek #NSM150 pic.twitter.com/MV0RkU3sDa