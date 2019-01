אנשים שמתחזים לאחרים היא תופעה שמתועדת היטב בהיסטוריה של המין האנושי. אפילו בתנ"ך אפשר למצוא את הסיפור על האחים יעקב ועשו – בו יעקב התחזה לאחיו התאום על מנת לזכות בברכותיו של יצחק, אביהם, ולגנוב את את הבכורה מעשו על כל המשתמע מכך. נו, במובנים של אז ושם זו הייתה דרמה רצינית שגרמה ליעקב לברוח.

1. הנער שחלם להיות רופא

אנשים המעמידים פנים שהם אחרים ומאמצים זהויות שקריות עושים זאת ממגוון סיבות, החל מדרך להימלטות מרשויות החוק ועד הונאה במערכת יחסים והסתרת סודות אפלים מהעבר. לעתים זה כדי לסייע לחבר משפחה, להמלט למדינה זרה או אפילו להתקבל לעבודה. לרגל סרטו של חיים אתגר, "המתחזים – הסיפור הלא ייאמן של אילנה אביטל", קבלו 11 מקרים מטורפים של התחזות מכל העולם:

רשויות האכיפה של מדינת פלורידה פשטו על הקליניקה של מלכי לאב-רובינסון בשנת 2016. הוא היה אז בן 18 והוא נעצר כשהוא עדיין לבש את החלוק הלבן שלו. כאשר הוא נחקר על ידי המשטרה, הוא סיפר שמאז ומעולם הוא רצה "לעזור לאנשים". מאוחר יותר, הוא נשפט, נמצא אשם במתן שירות רפואי ללא רישיון ונידון למאסר של 3 וחצי שנים. בקיץ האחרון, הוא התראיין לסוכנות הידיעות Inside Edition והביע חרטה על מעשיו. למרות זאת, הוא מקווה כי הוא יוכל עדיין להגשים את חלומו ולהיות רופא.

2. הגבר שרצה להיות כוכב כדורגל

גורב מוקצ'י, כוכב Jamshedpur FC, נחשב לאחת ההבטחות הכי גדולות של הכדורגל ההודי. בהיותו נער בן 16, הוא היכה גלים בכלי התקשורת המקומיים בזכות הכישרון המופלא שלו ואפילו עשה היסטוריה כשהפך לכובש הצעיר ביותר בהיסטוריה של הליגה ההודית. הבעיה היחידה - הוא בכלל היה גבר בן 28. לאחר החשיפה, הוא קיבל השעיה של חצי שנה מהליגה.

3. האזרח ש(לא)שומר חוק

בספטמבר האחרון, אזרח אמריקאי ששמו ג'ונתן שאדיקס נעצר באשמת התחזות לשוטר. על פי הדיווחים, התקרית התחוללה במחוז לייק בפלורידה (כי ברור שזה קרה בפלורידה), לאחר שהוא עקב במכוניתו אחר תושב האזור. כלי התקשורת המקומיים מדווחים כי שאדיקס התקשר למוקד 911 ודיווח על הנהג שנסע, לטענתו, במהירות מופרזת. הוא נצמד לו לפגוש ובשלב מסוים, הפעיל את הצפירור במכונית (כלומר, את ה-"צ'קלקה") – מה שהוא לא ידע זה שהאדם שהוא עוקב אחריו הוא פרד ג'ונס, סמל במשטרת מחוז לייק.

ג'ונס היה דווקא זה שעצר את אדיקס במקום ודיווח כי הוא מצא עליו תג מזויף וציוד טקטי של שוטרים. במהלך החקירה, שאדיקס טען להגנתו שהוא עשה את זה בשביל לשמור על בני הקהילה המקומית ושג'ונס נסע כמו מטורף.

4. השודד הבינלאומי שהתחבא בישראל

Redoine Faid, France Robber Who Escaped Reau Prison, Southeast Of Paris, On Chopper, Arrested After 3-Month Hunt https://t.co/Hx2x0W72p7 pic.twitter.com/tnP04bns9g — Otimenews (@otimenews_com) October 4, 2018

רדואן פאיד, שודד הבנקים הערמומי, מוכר היטב לרשויות החוק באירופה בעקבות הנטייה שלו להיעלם מיד אחרי ביצוע עברות חמורות. איך הוא עושה את זה? ובכן, הוא מתחזה לאנשים אחרים. בשנת 2010, פאיד הוציא לאור אוטוביוגרפיה ובה הוא טען שבילה חלק ניכר משלהי שנות ה-90 בישראל, בתחפושת של גבר חרדי.

לטענתו, הוא אפילו למד לדבר עברית בשביל לשטות ברשויות. בתחילת יולי, רדואן פאיד הסעיר את כלי התקשורת העולמיים לאחר שנמלט מבית סוהר צרפתי באמצעות מסוק גנוב. ארבעה חודשים מאוחר יותר, הוא נתפס בצפון פריז.

5. הסוד של וויליאם אלן ג'ורדן

Mary Turner Thomson and her husband William Allen Jordan: A woman discovered her husband has THREE other wives https://t.co/5LQufgbY1g pic.twitter.com/FcrIUyl19K — infowe (@infowe) December 17, 2018

כשמישל לואיס הכירה את ליאם אלן, היא התאהבה בו מידית. תוך זמן קצר, הוא הציע לה להינשא לו והיא הסכימה. בשלב מסוים, היא אפילו נכנסה להיריון ממנו. על פניו, עשה רושם שהוא הבן זוג המושלם – עד ליום שהיא הציצה לו בארנק וגילתה את השם האמיתי שלו: וויליאם אלן ג'ורדן. ומיהו וויליאם אלן ג'ורדן? ובכן, הוא רמאי.

חיפוש קצרצר של שמו ב-Google הראה לה כי לארוסה יש לפחות 13 ילדים (!) משלוש נשים שונות – אחת מהן הוא רימה וגנב ממנה 200 אלף דולר. היא פנתה למשטרה וזו עצרה אותו במקום. בשנת 2015, הוא נשפט באשמת ביגמיה ונאסר ל-3 שנים.

6. ההפרעה של רוברט דורסט

יורש אימפריית הנדל"ן של סימור דורסט הפך למוקד של סדרת הדוקו The Jinx, אשר סקרה את קורות חייו כרוצח שהצליח להתחמק מהרשויות במשך עשרות שנים.

הוא הואשם ברצח של שלושה אנשים שונים, אבל נחשד במעורבות בהיעלמותם של הרבה יותר – אחת מהן היא הנערה קארן מיטשל בת ה-16. על פי החשד ולפי עדויות של שכנים, דורסט נהג להתחזות לאישה וכך הוא שיטה אפילו חוקרי משטרה שפשוט חשבו שמדובר באישה מאוד מכוערת. בתחפושת הזו הוא ביקר במקומות שמיטשל נהגה לבלות בהם ולעקוב אחריה. הפעם האחרונה שהיא נראתה בחיים הייתה כאשר היא דיברה עם מישהי במכונית – עדי ראייה טענו שהיא הזכירה בהופעתה את דורסט.

7. הרצח של ראמון סוסה

כתבנו בעבר במדור כי ישנם אנשים שמתחזים למתים בשביל לרמות את חברות הביטוח שלהם – במקרה של ראמון סוסה, ההתחזות כנראה הצילה אותו ממוות.

בריאיון לסוכנות הידיעות Inside Edition, סוסה סיפר כיצד הוא התחזה למת לאחר שחוקרים גילו לו שאשתו, מריה, הוציאה עליו חוזה חיסול בשווי 14 אלף דולר. ההתחזות של ראמון הייתה חלק מתרגיל עוקץ של שוטר סמוי, שהתחזה לרוצח שכיר וצילם את האינטראקציה שלו עם מריה. בווידיאו ניתן לראות את החיוך החולני שנמרח על פניה כשהיא שומעת שבעלה חוסל. מאוחר יותר, היא נעצרה והודתה בשידול לרצח – היא קיבלה 20 שנות מאסר.

8. ה"תרמית" של בנות משפחת קלמנט

French scientists dismiss Russian claims over age of world's oldest person - read more - https://t.co/z83ha9rabW

PARIS (Reuters) - Two French scientists who validated Jeanne Calment’s status as the oldest person ever to have lived, have dismissed claims by Russian researcher... pic.twitter.com/hMYmOYJfWe — NewsFlash - Fresh News (@NewsflashN) January 6, 2019

כשג'ין קלמנט מתה בשנת 1997, היא קבעה שיא עולמי בתור האישה שהגיעה לגיל המופלג ביותר בהיסטוריה. ספר השיאים של גינס קבע כי בגיל 122, היא הקשישה המבוגרת ביותר שחיה על פני האדמה – אבל חוקר אחד מטיל ספק גדול בטענה הזאת.

ניקוליי זאק, מתמטיקאי מרוסיה, פרסם מאמר ובו הוא גורס כי האישה שמתה ב-1997 הייתה בכלל איבון קלמנט, בתה של ג'ין. לטענתו, איבון התחזתה לאמה לאחר מותה בשנות ה-30 על מנת לחמוק מתשלומי מס על הירושה שלה. מקורביה של קלמנט הגדירו את הטענות כשערורייתיות, אך זאק נצמד לגרסתו – למרות העובדה שאין לא הוכחה חותכת לטענה שלו. העניין הזה עדיין נבדק ומעסיק חוקרים בעולם.

9. הנקמה הביזארית בהיסטוריה

טיילר בדולה, תושב יוטה בן 22, נשפט בחודש נובמבר האחרון באשמת שיבוש הליכי חקירה ושידול לרצח. על פי הדיווחים של כלי התקשורת המקומיים, הוא כתב הודעה אלמונית באפליקציית ההודעות המוצפנת Whisper, בה הוא הזדהה בתור ארוסתו לשעבר והזמין חיסול על עצמו. למה? תכף נסביר.

בהודעה הראשונה, הוא הציג את עצמו כנערה בת 19 שמחפשת עזרה. הוא נענה על ידי שוטר סמוי שחשב שמדובר במישהי שמחפשת עסקת סמים. מאוחר יותר, השוטר הבין במה מדובר כשבדולה כתב לו: "אני צריכה עזרה בחיסול הארוס שלי לשעבר שמנסה לקבל משמורת על הילד שלנו" – הוא אפילו הציע לו 5,000 דולר. לאחר חקירה ארוכה, בדולה נעצר והודה כי הוא הזמין את החיסול בגלל שהוא "היה מדוכא ולא היה מסוגל לשים קץ לחייו". אך כמובן גם שייתכן שהוא עשה זאת כדי להפליל את הארוסה שלו לשעבר ובכך לזכות במשמורת על הילד שלהם, ורק סיפק את הגרסה הזאת כדי לעורר רחמים ולהקל בעונשו.

10. התסמונת שהרגה את די די

המקרה של ג'יפסי מעט שונה מן האחרים ברשימה – מהסיבה שההתחזות שלה נכפתה עליה.

היא הייתה מוכרת בקהילה המקומית כבר שנים בתור נערה שסובלת ממחלה נדירה ובעקבות כך גם זוכה להרבה נדבות ומצולמת כשהיא מקבלת הרבה טיפולים ומתניידת בכסא גלגלים, אך בשנת 2015 כולם גילו את האמת המזעזעת.

ג'יפסי רצחה את אמה בעזרתו של אדם ששמו ניק גודיון, אותו היא הכירה ברשת. בחקירת המשטרה, התברר שלא רק שג'יפסי בריאה לחלוטין, אלא שהיא אישה בת 23. מאוחר יותר, התברר שאמה, די די בלאנצ'ארד, התמודדה עם תסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח (MSBP) וכתוצאה מכך, היא התעללה בבתה וכפתה עליה להתחזות לנערה החולה בשביל לגייס כספי תרומה. ג'יפסי הורשעה ברצח וקיבלה עונש מאסר מינימלי של 10 שנים.

11. פשע השנאה של דייל האיפור

Asian woman's face painted white by man posing as make-up artist in shop https://t.co/pJ2qwb2p7w pic.twitter.com/mX94CWTPAY — Daily Mirror (@DailyMirror) December 15, 2018

בחודש דצמבר האחרון, משטרת דורסֵט, אשר בדרום אנגליה, תרה את הרחובות בחיפושים אחר גבר שביצע את מה שהוגדר על ידם בתור "פשע שנאה". על פי הדיווחים, הגבר התחזה לדייל איפור ברשת פארם מקומית ואיפר אישה ממוצא אינדונזי באיפור לבן כבד (כלומר, עשה לה מה שמכונה: White Face). בשלב מסוים, אחד העובדים התעמת איתו והגבר נמלט מן המקום. מאוחר יותר, האישה התלוננה על גירוי בעור הפנים. לא ברור האם מדובר באמת בפשע שנאה או במעשה קונדס, אבל כן ידוע שהוצא נגדו צו מעצר בעוון תקיפה בנסיבות מחמירות.

***

>>> סרטו של חיים אתגר, "המתחזים – הסיפור הלא ייאמן של אילנה אביטל", ישודר בשבת ב-21:15 בקשת, ערוץ 12.