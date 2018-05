בכירים במוזיאון אנה פרנק באמסטרדם חשפו תגלית מדהימה בנוגע ליומן של הילדה שנרצחה בשואה. חוקרים הצליחו למצוא שני דפים חבויים ביומנה, אשר מכילים בדיחות שנויות במחלקות, טקסטים שקשורים למין ואפילו התייחסויות להרגלי צריכת הזנות של אביה. הטקסט נמצא מוסתר מאחורי דפים חומים, שככל הנראה הודבקו על ידי הנערה מחשש ששאר דיירי הבית יקראו את היומן. הדובר של 'קרן אנה פרנק' סיפר בימים האחרונים כי חוקרים הצליחו לפענח את הטקסט לאחר שהאירו את הדפים עם נורה רבת עוצמה וצילמו אותם עם מצלמת HD. Researchers reveal Anne Frank's "dirty" jokes in hidden diary pages https://t.co/IL24aAIeE5 — TIME (@TIME) May 16, 2018 בדפים החבויים ניתן לקרוא כיצד הנערה ההולנדית מתארת את האופן שבו אישה מקבלת מחזור ומהי המשמעות לכך. אנה כתבה: "מחזור הוא סימן לכך שאישה בשלה לקיים יחסי מין עם גבר, אבל לא לפני שהם נשואים כמובן". מאוחר יותר, הנערה מתייחסת גם ליחסי מין בין גברים ונשים. "כל הגברים, אם הם נורמליים, נמשכים לנשים", כתבה הנערה, "חלקם אפילו פונים לאלו שמציעות מין ברחוב. בפריז יש להם בניינים גדולים במיוחד בשביל זה. אבא היה שם". רונלד ליאופולד, מנכ"ל המוזיאון באמסטרדם, התייחס לתגלית המדהימה ואמר שהטקסט נותן הצצה אל עולמה של אנה פרנק, הנערה המתבגרת. "בדומה לנערות אחרות בגילה", אמר ליאופולד, "אנה הייתה מסוקרנת מאוד מכל הנושא של מיניות". ליאופולד הוסיף כי היא התייחסה למיניות בפסקאות אחרות ביומן, אך לא באופן בוטה שכזה. Anne Frank's diary contains 'dirty' jokes in long-hidden passages, according to new research https://t.co/da0KJ3YHIw pic.twitter.com/n9VaPoQyNm — Los Angeles Times (@latimes) May 16, 2018 אנה פרנק כתבה את היומן בזמן שהיא ומשפחתה הסתתרו במשך כשנתיים מפני המשטר הנאצי באמסטרדם. הנערה ובני המשפחה שלה התחבאו בחדר סודי בבניין המשרדים שבו עבד אביה, אוטו פרנק. ההערכה הגורפת היא שבני המשפחה נתפסו בשנת 44', לאחר שמודיע אלמוני חשף את מקום המחבוא שלהם לקציני הגסטפו המקומיים. אנה פרנק נפטרה מטיפוס בזמן ששהתה במחנה הריכוז ברגן-בלזן, זמן קצר לפני שהמקום שוחרר על ידי בעלות הברית בשנת 45'. מאוחר יותר, אביה, השורד היחיד מבין בני המשפחה, חזר לאמסטרדם ושם הוא קיבל את היומן מחבר שלו. {title}





