אסון הטיטאניק מאז ומעולם היה נושא שנוי במחלוקת בקרב קונספירטורים. ספקנים רבים טוענים כי האסון, אשר התחולל באוקיינוס האטלנטי לפני יותר מ-100 שנים וגבה את חייהם של למעלה מ-1,500 נוסעים, בכלל לא היה תאונה – עם תאוריות שנעות מזה שהאונייה הותקפה על ידי צוללת גרמנית ועד זה שמיליארדר אמריקאי דאג להטביע אותה. אך מכל התאוריות הללו, ישנה תאוריה אחת שסוחפת את הגולשים יותר מכולן: שזאת לא הייתה הטיטאניק שטבעה באותו לילה.

רובין גארדינר, קונספירטור שכתב את הספר "טיטאניק: הספינה שלא טבעה", טוען שהאונייה שטבעה באותו לילה הייתה בכלל האולימפיק - אחותה התאומה של ספינת הפאר הבריטית. על פי התאוריה שלו, האסון כולו היה הונאה ענקית של חברת 'וויט סטאר', אשר בנתה את האונייה, כדי לזכות בכספי הביטוח שלה.

An author by the name of Robin Gardiner published a novel entitled "Titanic: A Ship That Never Sank" in 1998. pic.twitter.com/KQrsF417ZL