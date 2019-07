האם נמצא האיש שאחראי לרצח של ג'ונבנה רמזי?

View this post on Instagram A post shared by Jonbenet's Memorial Page! ❤ (@_jonbenetramsey_) on Jul 21, 2019 at 5:40am PDT בבוקר שאחרי חג המולד של 1996, קרה גילוי שהפך למוקד סקרנות של אנשים ברחבי העולם והפך לעניין לבמאים, סופרים וחוקרים - גופתה של ילדה אחת קטנה. הגופה הייתה של ג'ונבנה רמזי, אשר נמצאה במרתף ביתה שבקולורדו. עד היום לא ברור מה בדיוק קרה לה וחשודים רבים מעסיקים עד היום את התקשורת, ביניהם משפחתה של ג'ונבנה שרבים חושבים שאחראים למותה. פרשת מותה של הילדה סיקרן רבים משום הפרטים הרבים החשודים. כמו למשל מכתב בקשת כופר ארוך במיוחד שנכתב במכתבייה של האם וממש לא אפיינו מכתבי כופר אחרים שחוקרים ראו במהלך הקריירה שלהם, או העובדה שהאב הוא זה שמצא במהירות את הילדה במרתף למרתו שבבית היו 15 חדרים והביא אותה לסלון הבית - מה שגרם להרס ראיות. למרות עננת החשדות נגד ההורים, יש גם מי שמאמין שאכן אדם זר הוא זה שאחראי לרצח הילדה. בדוקומנטרי חדש על פרשת הרצח שפורסם תחת הסדרה הבריטית "Crime+Investigation", הוצעה תיאוריה אחרת באשר לזהותו של הרוצח, אותה טיפח סוכן לשעבר של ה-FBI, רוברט קלארק. לפי הדוקומנטרי, קלארק מצא ש-12 שנים לפני מציאת גופתה של ג'ונבנה, נמצאה גופה של ילדה אחרת, טרייסי ניף, מרחק של כמה עשרות ק"מ מביתה של ג'ונבנה. ניף הייתה רק בת 7 כאשר היא נחטפה כשהייתה בדרכה לבית הספר. גופתה נמצאה זמן קצר לאחר מכן ליד בולדר, העיר בו גרה משפחתה של ג'ונבנה בזמן הרצח. ג'ים בניש, שוטר בגמלאות, הקים בתחילת שנות ה-90 יחידה שמטרתה לבדוק את התיק הזה מחדש, אז הוא נתקל בשמות של שני אחים שתפסו את תושמת ליבו כחשודים אפשריים - טוד ואהרון שונלאו. הוא גילה שטוד האשים את אחיו, אהרון - אשר כבר הואשם בעבר בפדופיליה, ברצח של ילדה בת 4 בשם לייסי, אולם כמה שנים לאחר מכן בתה של האישה אתה טוד עבר לגור סיפרה כי טוד הודה שהוא עשה בעברו דברים נוראיים, והיא הייתה בטוחה שהוא מדבר על הרצח של לייסי. כשהיחידה של ג'ים בדקה מקרי רצח פתוחים, הם חשבו שיש יותר מדי דברים דומים בשיטות ובדרכים בהן התגלו הגופות של שתי הילדות. כשקאלרק בדק את המקרה, הוא מצא ששתי הילדות הללו גם דומות מאוד לג'ונבנה והאחת לשנייה, וכי זמן קצר לפני הרצח של ג'ונבנה, טוד נעצר בשטח העיר בולדר, מקום מגוריהם של משפחת רמזי. קלארק מאמין כי טוד הוא חשוד עיקרי ברצח של ג'ונבנה, אך בינתים לא הצליח להשיג DNA שלו על מנת לאמת את החשדות שלו ולבדוק אם התיאוריה שלו נכונה. בינתיים, אביה של ג'ונבנה, ג'ון, עדיין טוען לחפות המשפחה וטוען כי הוא יעשה הכל כדי למצוא את הרוצח, בעוד אמה של ג'ונבנה, פטסי, מתה ב-2006 לאחר שחלתה בסרטן השחלות. {title}





