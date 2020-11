מכתבו האחרון של אחד מגיבורי הטיטניק יוצע בקרוב למכירה פומבית בבריטניה. בית המכירות הפומביות "הנרי אולדרידג' ובניו" פרסם לאחרונה כי הוא עתיד למכור את מכתבו של הכומר ג'ון הרפר, שאיבד את חייו באסון ספינת הנוסעים הבריטית.

הטיטניק טבעה באפריל 1912, בזמן שערכה את משט הבכורה שלה מסאות'המפטון, דרום אנגליה, לניו יורק. כלי השיט העצום התנגש בקרחון בחלקו הצפוני של האוקיינוס האטלנטי בשעה 23:40 וטבע שעתיים מאוחר יותר. למעלה מ-1,500 בני אדם מתו בטרגדיה האיומה – כולל הכומר ג'ון הרפר.

הרפר עלה על הספינה עם אחותו ובתו, שהצליחו לשרוד את האסון כשעלו על סירת הצלה. על פי עדותם של שורדים אחרים, הכומר הביא את חגורת ההצלה שלו לאדם אחר ונשאר מאחור בשביל לדקלם מזמורים דתיים – תחילה לאלו שנותרו על הסיפון ומאוחר יותר, גם לאנשים שנותרו במים הקפואים.

Titanic letter written by hero pastor who died in disaster surfaces https://t.co/uVsRJLlbZi pic.twitter.com/8MgxofRres