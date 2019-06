מסע האימה של הנרי מישל פיאט

בית המשפט בארה"ב חתם את אחד מתיקי החטיפה והפדופיליה המזוויעים ביותר שנחקרו בעשורים האחרונים. בשבוע האחרון, הנרי מישל פיאט, בן 63 מאוקלהומה, נמצא אשם במספר סעיפי אישום שנוגעים להתעללות שלו בבתו החורגת, רוזלין מקגיניס. על פי הדיווחים, פיאט חטף את מקגיניס ונהג לאנוס אותה עוד כשהייתה בת 10. שנה מאוחר יותר, השניים "התחתנו" בטקס שנוהל על ידי בנו של פיאט מנישואים קודמים ומשם, הם יצאו למה שתואר על ידי צוות התביעה בתור "מסע אימה". Rosalynn McGinnis with Henri Piette pictures,accused of raping his underage stepdaughter, marrying her https://t.co/EJ6mSeCH2A pic.twitter.com/l0E98W7V0b — infowe (@infowe) October 8, 2017 חוקרים מספרים שקשה שלא לקשור את המקרה של מקגיניס עם פרשת יוזף פריצל, אשר הסעירה את העולם בעשור הקודם. על פי הדיווחים, פיאט הכניס את מקגיניס להיריון עוד בהיותה בת 13 וזו הפילה את העובר, שעה שהשניים היו במנוסה ברחבי ארה"ב. במהלך אחד השימועים, התובעים תיארו כיצד החוטף האכזר הכריח את מקגיניס לשטוף את עוברה באסלה לפני שהשניים עשו את דרכם מעבר לגבול – אל מקסיקו. PODCAST FOR THE ROAD: In this week’s 41 Files podcast, we take you behind the scenes of the story of Rosalynn McGinnis - kidnapped at 12 and held captive in Mexico for 19 years – managed to escape back to the United States. https://t.co/oRyCNFkyQK pic.twitter.com/KImicRLMvW — 41 Action News (@41actionnews) November 22, 2018 "בדיעבד, אני לא מבינה איך בן אדם היה יכול לעשות דבר כזה לילדה קטנה", סיפרה מקגיניס בריאיון לכלי התקשורת. "פחדתי, הייתי מבולבלת. בכלל לא הבנתי מה קורה סביבי". בגיל 15, היא ילדה את בנם הראשון מתוך שמונה. מקגיניס מתארת את החיים עם פיאט כאכזריים ובלתי צפויים. לטענתה, הוא נהג להתעלל בה נפשית ולהכות אותה ללא רחם עם רובי סער, מחבטי בייסבול ואפילו בקבוקי בירה. פעם אחת, כשהיא הייתה בהיריון, הוא תקף אותה עם מחבת. "הוא הרים את המחבת וניסה להרביץ לי בבטן", היא סיפרה. "שמתי את ידי מולו והוא היכה אותן. המכה הייתה חזקה כל כך שהיא חתכה אותי עד העצם". רק בשנת 2016, כ-19 שנים אחרי חטיפתה, מקגיניס הצליחה להעיר את תשומת ליבם של אחרים למצבה האומלל. במהלך שהותם באואחאקה, דרום מקסיקו, היא העלתה את חשדם של זוג תיירים אמריקאים ששמם ליסה ואיאן. בריאיון לסוכנות ידיעות מקומית, ליסה תיארה את המראות הקשים שנחשפה אליהם. "היו לה 8 ילדים, בבית עם שלושה חדרים בגודל של ארון בגדים", היא סיפרה. "ילדיה היו רזים כמו מגרפות וכולם אמרו שפיאט אמר להם שהוא לא אוהב אותם. הלכנו הביתה ואמרתי לאיאן: 'מקגיניס בת 32 ובעלה בן 62. בנה הגדול בן 17. זאת אומרת שהיא ילדה אותו כשהייתה בת 15. משהו פה לא תקין'". ליסה פנתה אל מקגיניס מאוחר יותר והציעה לעזור לה להעביר אותה ואת ילדיה לארה"ב. זמן קצר לאחר מכן, האם הופיעה במלון של בני הזוג עם ילדיה והשניים פנו לרשויות הרווחה. פיאט היה במנוסה מאז ועד ספטמבר 2017, כאשר הוא ניסה לחצות את הגבול לתוך שטחה של ארה"ב ונעצר בעוון חטיפה ועברות אינוס של קטינה. במהלך הדיון המסכם, התובע בריאן קוסטר תיאר את פועלה של מקגיניס ואמר שאומץ ליבה היה מה שהציל את ילדיה מאביהם האכזר. "מקגיניס הייתה נתונה להתעללות של הנאשם במשך שני עשורים", אמר התובע. "אומץ ליבה הוביל אותה לברוח ממנו, להציל את ילדיה ולסייע לחוקרים להביא את פיאט לצדק. למעשה, מעשיה סיימו את מסע האימה של הנאשם". לאורך השנים פיאט הכחיש כל קשר לעברות המיוחסות לו ואף טען שילדיו הם עבריינים. בריאיון לרשת Fox23, החוטף אמר: "רוב הדברים שאומרים עליי הם שקרים. 99 אחוז זה שקרים, אני אומר את האמת! מעולם לא אנסתי ילדים. עשיתי אהבה עם אשתי. היינו נשואים. ילדי לא אוהבים אותי. הם קשורים למאפיה במקסיקו והם לא אוהבים אותי". בשבוע האחרון, הוא הורשע בכל העברות המיוחסות לו וכעת ממתין לגזר דין סופי, אך כבר נאמר שהוא יוולה את כל חייו בכלא ויקבל את העונש המקסימלי - מאסר עולם. השאלה כעת היא האם יקבל החוטף אפשרות לשחרור מוקדם, אך איש אינו חושב שמדובר באפשרות סבירה לנוכח חומרת האישומים. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן