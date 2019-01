דונלד טראמפ חוזר להסעיר את כלי התקשורת בארה"ב והפעם עם הארוחה השנויה במחלוקת שהגיש לספורטאים בבית הלבן. על פי הדיווחים, הנשיא האמריקאי אירח במשכנו את קבוצת הפוטבול של אוניברסיטת קלמסון, אשר סיימה את העונה שלה ללא הפסדים. במהלך הביקור, הוא הגיש לשחקנים הצעירים ושאר האורחים ארוחת ג'אנק פוד אימתנית ומוגזמת על מגש של כסף – תרתי משמע. הנשיא טראמפ התייחס לארוחה באירוע עצמו ואמר: "יש לנו פיצות, יש לנו המבורגרים, המון-המון טוגנים. כל המאכלים האהובים עלינו". כלי התקשורת מדווחים שהאוכל הוגש על כלי הכסף והחרסינה המסורתיים של הבית הלבן והכיל אך ורק מותגים אמריקאים, כמו ברגר קינג, מקדונלד'ס, וונדי'ס ועוד. if trump serving McDonalds off of silver platters during a formal dinner at the White House isn’t a metaphor for his presidency idk what is pic.twitter.com/cBtPHfKKhC — poorvi (@_pooorvi) January 15, 2019 Dinner of champions at the White House https://t.co/HCPj8wmi3H pic.twitter.com/AKU1kxOGa1 — WYFF News 4 (@wyffnews4) January 14, 2019 ארוחת הג'אנק פוד של טראמפ מגיעה בתקופה מאוד בעייתית בארה"ב, כאשר הממשלה מושבתת (מה שנקרא אצלם: Government Shutdown) בעקבות מחלוקת תקציבית בין הנשיא והקונגרס בנושא מימון החומה בגבולה הדרומי של ארה"ב. כתוצאה מכך, כ-800 אלף עובדי ממשלה לא מקבלים את משכורותיהם – וביניהם, גם השף הפרטי של הבית הלבן. בנאום לשחקני קבוצת הפוטבול של אוניברסיטת קלמסון, טראמפ טען שלא הייתה לו ברירה אלא להגיש המבורגרים ופיצות בגלל המצב. "לא הייתה לי ברירה" הוא סיפר לשחקנים. "תהיתי: האם אנחנו לא מגישים לכם אוכל בגלל ההשבתה, או שאנחנו מביאים לכם סלט של הגברת הראשונה והגברת השנייה? אז אמרתי, אתם לא חבר'ה שאוהבים סלטים". לטענתו של טראמפ, 1,000 המבורגרים הוגשו בארוחה החגיגית משהו. שרה הקאבי סנדרס, דוברת הבית הלבן, אמרה שהנשיא שילם על הכל מכספו האישי. כאילו שאנחנו לא יודעים שכל הקטע בג'אנק זה שהוא זול. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן