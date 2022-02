רעידת אדמה בענף הארכיאולוגיה הימי: צוות חוקרים בינלאומי טוענים כי מצאו את שרידי האונייה של מגלה הארצות הבריטי קפטן ג'יימס קוק, שהוטבעה לפני כמעט 250 שנה. קווין סמפטיון, בכיר במוזיאון הימי האוסטרלי הלאומי, התייחס לתגלית במסיבת עיתונאים ואמר כי התגלית מגיעה אחרי יותר משני עשורים של חיפושים אחר אוניית ה-HMS Endeavour.

"זו כנראה התגלית המשמעותית ביותר בהיסטוריה הימית של אוסטרליה", ציין סמפטיון. "על בסיס הממצאים הארכיאולוגים, אני משוכנע ששרידי הספינה שמצאנו הם של ה-Endeavour. מדובר ברגע היסטורי חשוב מאוד, שכן לכלי השיט הזה מילא תפקיד משמעותי במחקר מדעי ולא רק בתגליות של ניו זילנד ואוסטרליה".

ספינת ה-HMS Endeavour נחרטה בדפי ההיסטוריה בתור כלי השיט של קפטן קוק בזמן שזה סייר בחלקו הדרומי של אוקיינוס השקט וגילה את ניו זילנד ויבשת אוסטרליה ב-1770. בשנים שלאחר מכן, הספינה נמכרה לאיש עסקים פרטי ששינה את שמה ל-Lord Sandwich ובסופו של דבר, הוטבעה על ידי חיל הים הבריטי מול חופי רוד איילנד בחופה המזרחי של ארה"ב.

שרידי הספינה התגלו על ידי צוות ארכיאולוגים ימיים מאוסטרליה וניו זילנד, שטוענים כי הצליחו לזהות את כלי השיט בגלל הצורה והעיצוב שלה. על פי הממצאים, השדרית של הספינה (קורת העץ שנמצאת במרכז תחתית כלי השיט) והצירים של החרטום מתאימים בדיוק לתוכניות המקוריות של ה-Endeavour לפני שהושקה ביוני של 1764. למרות זאת, מומחים מארה"ב טוענים שעדיין מוקדם מדי לקבוע שאכן מדובר בכלי השיט האייקוני.

For 22 years, maritime archaeologists have investigated several ancient shipwrecks in a two-square-mile area of Newport Harbour, Rhode Island.



This is where James Cook's HMS Endeavour was believed to have been deliberately sunk by the British during the American Revolution pic.twitter.com/oD7O4uf9E4