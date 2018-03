אם אינכם מעורים בתעשיית הקולנוע ההודית, אז סביר להניח שמעולם לא שמעתם על סרידבי קאפור – או בקיצור, סרידבי. מדובר באחת השחקניות והמפיקות הוותיקות ביותר בבּוליווד, כמו גם אחת מבין הנשים המוערכות ביותר בהיסטוריה של תעשיית הקולנוע ההודית. קריירת המשחק שלה התחילה עוד כשהייתה בת 4 ונמשכה כחמישה עשורים, עד ליום הגורלי שבו מצאה את מותה במלון, תחת נסיבות מוזרות במיוחד. ב-24 לפברואר, סרידבי נמצאה על ידי בעלה, מפיק הקולנוע ההודי בונאי קאפור, בחדר האמבטיה של מלון הג'ומרייה היוקרתי אשר בדובאי. על פי הדיווחים, קאפור מצא את אשתו בג'קוזי ללא רוח חיים, כאשר גופתה הייתה שקועה לחלוטין מתחת למים. החדשות על מותה היכו את אזרחי הודו בתדהמה. מסע הלוויה שלה כלל רבבות של אזרחים שהגיעו בשביל לחלוק כבוד אחרון ולהביע את תנחומיהם כלפי בני משפחתה של השחקנית. אנשים רבים הספידו את הכוכבת המנוחה ברשתות החברתיות, כולל ראש ממשלת הודו הנוכחי נרנדה מודי דוח הנתיחה קבע באופן חד משמעי כי סיבת מותה של השחקנית הייתה "טביעה בשוגג" (Accidental Drowning). למרות זאת, חלק ניכר מהאוכלוסייה סבר כי נסיבות מותה של השחקנית הוותיקה מעוררים תהייה, במקרה הטוב – וחשד לרצח במקרה הרע. מה באמת קרה ב-24 לפברואר? דוח הנתיחה של השחקנית, כמו גם הגרסה של בעלה להשתלשלות האירועים, העלו לא מעט תאוריות בקרב אזרחי הודו. על פי הדיווחים של כלי תקשורת שונים, זו הגרסה הרשמית של קאפור: סרידבי ובעלה הוזמנו לדובאי בשביל להתארח בחתונה של שחקן הקולנוע מוהיט מרווה (בן אחותו של קאפור) עם הסטייליסטית ההודית אנטרה מוטיוולה. לאחר החתונה, בעלה חזר למומבאי בעוד שסרידבי נשארה במזרח התיכון. כעבור יממה, קאפור חזר לדובאי במטרה "להפתיע את אשתו" ולצאת איתה למסעדה יוקרתית באזור. על פי עדותו של המפיק הבוליוודי, השחקנית נראתה בחיים בפעם האחרונה כשהיא נכנסה למקלחת באותו ערב. על פי דיווח של אתר החדשות הבריטי Mirror, קומאל נהטה, מפיק קולנוע ומקורב לבני המשפחה, דיבר עם קאפור וזה אמר לו ששחקנית הקולנוע הבוליוודית שהתה יחד איתו במלון כשעה לפני שהיא נכנסה למקלחת. "הלכתי לסלון, בזמן שסרידבי התארגנה ליציאה במקלחת", טען קאפור בפני נהטה. לטענתו של קאפור, אשתו נכנסה למקלחת בסביבות 18:40 בזמן שהוא צפה בטלוויזיה. לפתע, כשהציץ בשעון, הוא הבחין שעברה למעלה משעה. "קאפור צעק לסרידבי מהסלון, אבל לא הייתה תשובה", סיפר נהטה, "הוא הנמיך את עוצמת הקול בטלוויזיה וקרא לה פעמיים נוספות. לא היה מענה. הוא ניגש לחדר האמבטיה, דפק על הדלת וקרא לאשתו, אבל היא לא ענתה". לטענתו של נהטה, קאפור הצמיד את אוזנו לדלת, אך הוא לא שמע דבר למעט הקול של טפטוף הברז. קאפור המבוהל פתח את הדלת וראה את גופתה של אשתו "שקועה לחלוטין, מכף רגל ועד ראש" – וכאן מתחילות להתעורר הבעיות בסיפור. A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on Dec 17, 2017 at 4:14am PST חוסר עקביות בעלילה החקירה הראשונית בנוגע לנסיבות מותה של השחקנית הבוליוודית העלו כמה תהיות – וזה עוד לפני הגרסה המפוקפקת של קאפור. על פי דיווח של אתר החדשות ההודי Times Now, הרשויות בדובאי סברו בהתחלה כי השחקנית נפטרה כתוצאה מדום לב, אך לאחר דוח הנתיחה נקבע כי היא טבעה בטעות. כמו כן, התקשורת המקומית בדובאי דיווחו כי במהלך הפוסט-מורטם (הנתיחה שלאחר המוות) גילו שאריות של אלכוהול בגופתה של השחקנית – מה שהוביל אותם לחשוד כי זה מה שמסביר את הטביעה. אך רבים מיהרו להדגיש כי משהו לא מסתדר עם פיסת המידע הזאת, שכן השחקנית נמנעה משתייה חריפה. עאמר סינג, חבר פרלמנט הודי, פקפק בידיעה הזו מלכתחילה וטען כי השחקנית הבוליוודית מעולם לא צרכה אלכוהול. "למיטב ידיעתי, סרידבי לעולם לא שתתה", אמר חבר הפרלמנט, "מדי פעם היא נהגה לשתות מעט יין, אבל היא אף פעם לא הייתה צרכנית כבדה" – בטח שלא כזאת שתשתה כמות אשר תגרום לה לטבוע באמבטיה. כמו כן, אם היא הייתה שיכורה, אז סביר להניח שקאפור היה מודע לזה. אם היא שתתה במקלחת, אז סביר להניח גם שהוא היה מוצא שם את הבקבוקים. כך או כך, נשאלה השאלה מדוע הוא לא דיווח על כך למשטרה? טענה נוספת שעלתה בקשר לאירוע מבקרת את פועלה של המשטרה המקומית, שככל הנראה לא חקרה את קאפור בנוגע להשתלשלות האירועים באותו ערב. על פי דיווח של סוכנות הידיעות The Khaleej Times, בעלה של סרידבי מסר הצהרה לשוטרים כשעתיים לאחר שהגיעו כוחות ההצלה למלון, אך הוא מעולם לא נחקר לגבי השתלשלות האירועים באותו ערב. #Sridevi died of Accidental Drowning? Why does Forensic Report spell Drowning as DRAWNING? Is this report by Gulf News authentic?? pic.twitter.com/ObhaqzoMpT — Rosy (@rose_k01) February 26, 2018 נקודה נוספת שהעלתה ספקות בקרב הציבור ההודי היא הידיעה כי הפוסט-מורטם של סרידבי בוצעה על ידי צוות פתולוגי רפואי, להבדיל מצוות שמתמחה ברפואה משפטית. אגב, אותו צוות היה זה שקבע כי סיבת המוות הרשמית של השחקנית הייתה "טביעה בשוגג", אבחנה מעט משונה בשביל רופא שמתמחה בפתולוגיה ולא חוקר מז"פ. כמו כן, עצם הקביעה שסרידבי טבעה בטעות מוציאה אנשים מדעתם. "כיצד אישה יכולה לטבוע בטעות באמבטיה?", תהתה הכוריאוגרפית סרוּג' קאהן ופקפקה באבחנה השערורייתית. רבים גם תוהים לגבי פועלו של קאפור סביב הפרשה. ראשית כל, מה גרם לו לטוס למומבאי ואז לחזור לדובאי בתוך יממה? מה הכוונה בדיוק בהצהרה "להפתיע את אשתו"? ישנם גם דיווחים על כך שכוחות ההצלה הגיעו אל גופתה של סרידבי כשעה אחרי מותה. קאפור טוען כי הוא ביצע מספר ניסיונות החייאה כושלים על אשתו ורק בסביבות 21:00 הוא יצר קשר עם כוחות ההצלה. פועלו השנוי במחלוקת של קאפור בערב ה-24 לפברואר הובילו הרבה אנשים לפקפק בגרסתו – ואפילו לחשוד כי הוא רצח את אשתו. "זה מאוד קשה לטבוע סתם ככה באמבטיה, אלא אם מישהו דוחף אותך בכוח מתחת למים", אמר סוּברמניאן סוומי, פוליטיקאי הודי, בריאיון לאתר החדשות Times Now. סוומי הוסיף: "העובדות כפי שהן מוצגות בתקשורת אינן עקביות. בהתחלה אמרו שהיא נפטרה מדום לב, אבל אחר כך טענו שהיא בעצם טבעה. סרידבי מעולם לא שתתה, אבל בכל זאת מצאו לה אלכוהול בדם? מה קרה להקלטות של מצלמות האבטחה במלון? צריך למצות את החקירה ולהגיע לשורש העניין הזה" – אבל זה כנראה לעולם לא יקרה. חקירה? כנראה שלא בונאי קאפור מגיע מאחת המשפחות המיוחסות ביותר בתעשיית הקולנוע הבוליוודית בפרט ובהודו בכלל. שווי הנכסים שלו מוערך בכ-35 מיליון דולרים, מה שמצמצם באופן מהותי מצב בו המשטרה המקומית תחקור את האפשרות שהוא מעורב במותה של אשתו – שלא לדבר על הגשת כתב אישום. נכון לעכשיו, עושה רושם גם שהנרטיב של בני המשפחה הוא כזה שמתמקד ברצונם לשמר את המורשת של סרידבי, להבדיל מלהעמיק בנסיבות מותה. ג'נהביק קאפור, בתה של השחקנית הבוליוודית, התייחסה בחשבון האינסטגרם שלה לטרגדיה האיומה שפקדה את משפחתה וביקשה מהציבור שלא "להשחיר את שמה הטוב" של סרידבי. "אני מבקשת מכם לזכור את אמי בחיבה ולהתפלל שנשמתה תנוח על משכבה בשלום", כתבה ג'הנביק והתייחסה למערכת היחסים של הוריה, "מעולם לא היה משהו כל כך טהור כמו האהבה של אבי כלפי אמי. כואב לי לחשוב שיש אנשים שינסו לבזות את זה". A post shared by Sridevi Kapoor (@sridevi.kapoor) on Dec 10, 2016 at 11:55pm PST {title}





