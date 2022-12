מילותיו האחרונות של פושע המלחמה הנאצי היינריך הימלר יעלו בקרוב למכירה פומבית בבריטניה: בית המכירות הפומביות Richard Winterton פרסם בימים האחרונים פרטים ראשוניים על פריט האספנות היוצא דופן, שמחירו ההתחלתי יעמוד על 5,000 ליש"ט (יותר מ-6,500 דולר).

מדובר למעשה במילים האחרונות שכתב הימלר, לשעבר ראש ה-SS, הגסטפו ושר הפנים הנאצי, לאחר שנשבה על ידי הכוחות הבריטים בשלהי מלחמת העולם ה-2. הוא נתפס בצפון גרמניה במאי 1945, כאשר ניסה להימלט מבעלות הברית.

במהלך שהותו במחנה מעצר, הימלר מסר מסמכים מזויפים לפיהם שמו הוא היינריך היצינגר. למרות זאת, גרנוויל גרייר, חייל בחיל המודיעין הבריטי, הבחין כי מסמכיו הכילו חותמת של ה-SS והימלר נשלח לחקירה.

How Nazi leader Heinrich Himmler was caught by a Birmingham soldier with ‘schoolboy punishment’ https://t.co/i0Vkgi71tR