חוקרי תעופה אוסטרליים טוענים שהם הצליחו לפענח מה עלה בגורלה של טיסה MH370: תוכנית התחקירים הטלוויזיונית '60 דקות' העלתה השבוע תחקיר מיוחד על המטוס המלזי, שנעלם בתחילת חודש מרץ של 2014. פאנל של מומחים לתאונות תעופה, מדריכי טיסה וטייסים לשעבר התדיינו בנוגע לנסיבות ההיעלמות והגיעו למסקנה גורפת: הטייס ריסק את כלי התעופה בכוונה. אם אתם עוקבים אחרי המדור שלנו, אז אתם בוודאי יודעים שלא חסרות תאוריות לגבי טיסה MH370. כלומר, רק בשנה האחרונה אדם אחד טען כי הוא מצא את המטוס ב-Google Earth ואחר אמר שהוא קיבל הודעה קולית שכביכול משמיעה את ההקלטה האחרונה של הקופסה השחורה . בניגוד לשתי הקונספירציות הללו, התאוריה שמוצגת ב-'60 דקות' מבוססת על ממצאי חקירת מסלול התעופה של הטייס, קפטן זהארי אחמד שאה.

Suicide or mass murdering Jihadist#MH370 pic.twitter.com/AB0R5vyU1h — ⏰0⏰ (@0H0UR1) May 14, 2018 ג'ון דוסון, מפקח לשעבר של רשות שדות התעופה האוסטרלית, סיפר כי מסתמן על פי ממצאי החקירה שקפטן שאה הפיל את טיסה MH370 בכוונה כחלק מפעולת רצח/התאבדות. "הראיות מצביעות על כך שאחד מאנשי הצוות ריסק את המטוס", אמר דוסון, "זה היה רצח בכוונת תחילה שתוכנן בקפידה". סימון הארדי, מדריך תעופה המתמחה במטוסי בואינג 777, סיפר שמסלול הטיסה של MH370 מרמז על כך שקפטן שאה רצה לחמוק מגלאי הרדאר באזור. לטענתו, המטוס עבר בסמוך לגבול תאילנד-מלזיה, מה שמקשה מאוד על רשויות התעופה לזהות אותו. "אם הייתם מבקשים ממני לנסות ולהעלים מטוס נוסעים, זאת הדרך שהייתי עושה את זה", טען הארדי, "למיטב הבנתי, זאת הייתה טיסה מדויקת מאוד שעשתה את העבודה. עובדה, כלי תעופה צבאיים של שתי המדינות לא יירטו את המטוס". הקונצנזוס שהתגבש בין כל חברי הפאנל הוא שהטייס תכנן לרסק את הטיסה כחלק ממזימת רצח/התאבדות. אף על פי כן, הגרסה של ממשלת מלזיה לגבי השתלשלות האירועים היא שאנשי הצוות והנוסעים של טיסה MH370 איבדו את הכרתם מסיבה כלשהי וזה מה שגרם להיעלמותו של המטוס. לטענתם, שאה היה מחוסר הכרה במשך כמה שעות, עד שאזל הדלק של המטוס והוא התרסק בנקודה לא ידועה. עד היום הוציאו אינספור משלחות חיפוש אחר המטוס המלזי, בעלות של כ-150 מיליון דולר, אך לא התגלו ממצאים משמעותיים. בחודשים הקרובים, חברת Ocean Infinity חידשה את החיפושים שאמורים להימשך עד חודש יוני. בכירים בחברה מעריכים שיש להם סיכוי של 85 אחוזים למצוא את ההריסות של המטוס המלזי. (מקור)





